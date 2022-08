Rocksmith+ : enfin une date de sortie pour le jeu de guitare/basse d'Ubisoft avec abonnement, un point sur le contenu et les configurations PC

Avec Rocksmith et Rocksmith 2014, Ubisoft a déjà permis à plus de 5 millions d'acheteurs d'apprendre les bases de la guitare ou de la basse ou perfectionner leur maîtrise de l'instrument grâce à des leçons ludiques. Il annonçait l'année dernière vouloir aller encore plus loin avec Rocksmith+, un jeu de base gratuit, mais nécessitant un abonnement pour profiter de son catalogue de plus de 5 000 titres.

Après plusieurs reports, bonne nouvelle, la date de sortie de Rocksmith+ vient d'être fixée au 6 septembre 2022 sur PC, en exclusivité sur l'Ubisoft Store. La souscription coûtera 14,99 € par mois, 39,99 € par trimestre ou 99,99 € par an, mais les participants à la bêta et les vétérans de Rocksmith pourront bénéficier d'un mois gratuit sur leur premier trimestre, ou d'un trimestre gratuit sur leur première année. Si vous voulez en savoir plus sur la connexion à une guitare avec une application ou le Rocksmith Real Tone Cable, les configurations récommandée et minimale, ou le contenu, tout est résumé ci-dessous.

Apprenez à jouer de la guitare acoustique ou électrique et de la basse en ligne en interprétant vos morceaux préférés. Avec la méthode d'apprentissage reconnue de Rocksmith+, bénéficiez de retours en temps réel, d'outils adaptés à votre apprentissage et d'un vaste catalogue évolutif d'arrangements. Rejoignez les millions de guitaristes et bassistes qui ont déjà enrichi leur pratique musicale ! APPRENEZ LA GUITARE AVEC VOS MORCEAUX PRÉFÉRÉS

Jouez des morceaux en piochant dans un vaste catalogue évolutif d'enregistrements officiels dans tous les genres, du classic rock à la musique indé, en passant la pop, le hip-hop ou encore le R&B ! Suivez les notes en vous servant des arrangements authentiques ou des diagrammes d'accords de guitare. LA MÉTHODE RECONNUE DE ROCKSMITH

Issu d'une série créée en 2011, Rocksmith+ est basé sur la méthode reconnue de Rocksmith, qui propose une interface visuelle unique et des retours en temps réel. 95 % des utilisateurs de Rocksmith ont progressé en guitare grâce à cette méthode.* CONNECTEZ N'IMPORTE QUELLE GUITARE OU BASSE

L'application compagnon mobile Rocksmith+ Connect peut être appairée avec votre PC. Elle fonctionne avec les instruments acoustiques ou électriques combinés à un ampli. Vous pouvez également connecter votre instrument à Rocksmith+ avec le câble Rocksmith Real Tone ou d'autres interfaces audio. RETOURS EN TEMPS RÉEL

Rocksmith+ suit en permanence votre performance tout en apprenant vos préférences. En analysant votre performance et vos goûts musicaux, Rocksmith+ peut vous recommander des morceaux et des exercices qui vous permettront de progresser rapidement en prenant du plaisir. DES OUTILS D'ENTRAÎNEMENT QUE VOUS CONTRÔLEZ

La méthode d'apprentissage reconnue de Rocksmith+ intègre une puissante suite d'outils vous permettant de contrôler vos apprentissages, notamment le répéteur de riffs ou encore la difficulté adaptative. En vous inscrivant, vous bénéficierez également de mises à niveau gratuites et de nouveaux outils d'entraînement avancés. FOIRE AUX QUESTIONS Quelle est la configuration PC requise pour Rocksmith+ ? CONFIGURATION MINIMALE PC Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bits.

Système d'exploitation : Windows 10 (versions 64 bits uniquement)

Processeur : Intel Core i5 2400/AMD FX 4320 ou modèle équivalent

RAM : 6 Go

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 560Ti, GTX 650, GTX 750, GTX 950, GTX 1050/AMD Radeon HD 7850, R9 270, R9 370, RX 460 CONFIGURATION RECOMMANDÉE PC Nécessite un processeur et un système d'exploitation 64 bits.

Système d'exploitation : Windows 10 (versions 64 bits uniquement)

Processeur : Intel Core i5-4690K/AMD FX-8350 ou modèle équivalent

Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 670, GTX 750Ti, GTX 960, GTX 1060/AMD Radeon R9 280X, R9 380, RX 470 Comment connecter ma guitare ou ma basse à Rocksmith+ ?

Vous avez plusieurs options pour connecter votre instrument à Rocksmith+ afin de pouvoir bénéficier des retours et de la détection des notes en temps réel. La première consiste à utiliser l'application compagnon mobile Rocksmith+ Connect. Il vous suffit de télécharger gratuitement l'application sur l'App Store ou le Play Store, de vous connecter en utilisant votre compte Ubisoft, de synchroniser l'application à Rocksmith+ et de positionner votre téléphone devant votre guitare acoustique ou votre ampli si vous jouez sur un instrument électrique. L'application utilise votre téléphone comme microphone pour détecter les notes. Si vous possédez une guitare électrique ou électroacoustique ou encore une basse munie d'un jack 1/4 pouce, vous pouvez également utiliser le câble Rocksmith Real Tone pour la connecter directement à la plateforme de votre choix. Outre la détection des notes et les retours en temps réel, vous pourrez ainsi utiliser nos modélisations d'effets et nos filtres virtuels pour reproduire le son de vos artistes préférés. Enfin, si vous jouez sur PC et disposez d'une interface audio tierce, vous pouvez l'utiliser avec Rocksmith+. Vous pouvez ainsi connecter vos instruments électriques directement à votre PC presque comme si vous utilisiez un câble Rocksmith Real Tone. Cependant, l'expérience de jeu peut varier selon les interfaces audio tierces et toutes ne sont pas prises en charge. Ubisoft n'est pas en mesure de fournir une assistance technique pour les interfaces tierces. Puis-je apprendre la guitare et jouer à Rocksmith+ en ligne ?

Rocksmith+ nécessite une connexion Internet permanente. Mon Rocksmith+ fonctionnera-t-il sur plusieurs plateformes ?

Actuellement, l'abonnement Rocksmith+ n'est valable que sur la plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrit(e) initialement. Nous ne proposons pas de fonctionnalité interplateforme pour l'instant. Puis-je ajouter mes propres morceaux à Rocksmith+ ?

Le système inédit Rocksmith Workshop vous permet de transcrire vos propres arrangements à partir d'une liste de morceaux déjà sous licence de nos partenaires musicaux. Vous ne pouvez pas ajouter votre propre musique, créer de nouveaux morceaux ou annoter des morceaux pour lesquels aucune licence n'autorise leur inclusion dans Rocksmith+.

Ubisoft nous invite sinon à remporter une guitare Gibson ou Epiphone via un concours ouvert jusqu'au lancement du jeu sur PC, le 6 septembre donc. Notez enfin que versions mobiles de Rocksmith+ sont prévues pour cet automne, sans plus de précision pour le moment.