Rogue Spirit : le jeu d'aventure et d'action à la Ghibli se lance en vidéo

505 Games et Kids With Sticks, un studio composé par des vétérans ayant déjà travaillé sur The Witcher 2: Assassins of Kings, Dying Light ou encore Hellraid: The Escape, viennent de lancer Rogue Spirit, un jeu d'action et d'aventure en 3D avec des mécaniques de rogue-lite, qui n'est pour l'instant disponible qu'en Early Access sur Steam.

Visuellement, le titre s'inspire des films du Studio Ghibli et nous emmène dans le Royaume de Midra, alors que les armées du Chaos ont réussi à briser les remparts entre la réalité et le monde des esprits. Alors que le Roi Démon gagne en puissance, les moines du Monastère Oublié invoque le Prince de Midra, un Héros qui a déjà vaincu le Roi Démon il y a fort longtemps. Pour revaincre cet ennemi, le Prince pourra utiliser de nouvelles compétences, dont des pouvoirs fantomatiques, certaines de ces capacités surnaturelles sont montrées dans la bande-annonce ci-dessus.

Rogue Spirit est pour l'instant seulement en accès anticipé, le contenu n'est donc pas définitif, les développeurs précisent que les joueurs ont pour l'instant droit aux six premiers niveaux, qui sont générés de manière aléatoire dans cinq biomes différents, qui font référence aux films japonais tels Princesse Mononoke et Nausicaä de la Vallée du Vent, avec des forêts, des marais et des villages. Plusieurs boss seront présents, qu'il faudra battre à l'aide des compétences évoquées plus haut, mais les joueurs devront également découvrir les secrets du Royaume de Midra et débloquer des améliorations au fil des parties. Andrzej Koloska, directeur du studio Kids With Sticks, commente :

Merci infiniment à tous nos joueurs ayant essayé la démo. Vos feedbacks ont déjà contribué à façonner l'expérience de Rogue Spirit et nous espérons continuer sur cette lancée avec l'aide de notre communauté tout au long de la phase d’accès anticipé.

Rogue Spirit est donc jouable dès maintenant en Early Access, il profite d'ailleurs d'une réduction de 10 %, et sortira en version finale dans le courant de l'année 2022. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.