Roguebook : le roguelike deck builder par les créateurs de Magic: The Gathering et Faeria sera édité par Nacon

Si vous aimez les jeux de cartes stratégiques, vous connaissez peut-être Faeria, une expérience notamment jouable en solo développée par les Français d'Abrakam Studio. Surprise, l'équipe a fait une apparition au Nacon Connect pour dévoiler un projet en collaboration avec l'éditeur, un dénommé Roguebook. Seul le partenariat est nouveau, car le jeu est lui connu depuis longtemps : il est passé par Kickstarter et est même déjà jouable en alpha par certains.

Le directeur créatif Jean-Michel Vilain le décrit comme un roguelike deck builder où nous débuterons chaque partie en choisissant deux héros parmi quatre, et avec un paquet de démarrage. Les combats vont alors s'enchaîner avec la possibilité de dépenser des cartes pour abattre les adversaires, et surtout d'améliorer notre deck au fil des rencontres, avec une évolution des parties toujours différentes. La mappemonde appelée Overworld sera elle aussi différente à chaque partie, et connectera les bastons en plus de nous permettre d'ouvrir des coffres à trésor. Gare cependant à ne pas laisser vos deux héros mourir sous peine de Game Over. Mais si vous arrivez au bout de la quête dans la difficulté de base, des éléments vont se débloquer pour plus de possibilités et de défis, et une rejouabilité importante.

Côté univers, les ennemis et les légendes du Roguebook qui donne son nom au jeu seront ceux du monde de Faeria, les fans ne seront donc pas perdus. Et si vous doutez de la profondeur de l'expérience, sachez qu'Abrakam a collaboré sur ce projet avec Richard Garfield, qui n'est autre que le créateur de Magic: The Gathering. Véritable fan de Faeria, il a officié en tant que co-concepteur de Roguebook, en ajoutant notamment la fonctionnalité de fat deck récompensant les joueurs ayant beaucoup de cartes dans leur deck, quitte à perdre de la visibilité sur leur stratégie.

Roguebook n'a pas encore de date de sortie précise, mais est prévu sur PC via Steam en mai 2021. En attendant, Faeria est vendu pour 19,99 € à la Fnac.