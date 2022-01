Rumbleverse : la date de sortie du prochain Battle Royale d'Epic Games Publishing reportée

Même si nous connaissons surtout l'équipe pour ses portages et aides au développement, Iron Galaxy Studios va de nouveau sortir un jeu qu'il aura créé seul, après Divekick et Extinction. Il s'agit de Rumbleverse, un Battle Royale en free-to-play qui misera tout sur un gameplay au corps-à-corps façon catch.

Il avait été annoncé aux Game Awards 2021 pour une sortie ce 8 février 2022 en Early Access et un déploiement plus global le 15, qu'il n'arrivera finalement pas à tenir. L'éditeur Epic Games Publishing vient de déclarer qu'il reportait le projet, car il préfère laisser un peu plus de temps aux développeurs pour livrer une expérience à la qualité satisfaisante, qui arrivera à bâtir une communauté solide sur la durée. La nouvelle date de sortie n'a pas été communiquée, mais des sessions de tests seront organisées avec la communauté d'ici là, dont une dès le 12 février.

Aujourd'hui, nous annonçons que nous avons décidé de ne pas lancer Rumbleverse le 15 février. Avoir Grapital City rempli de Rumblers nous a beaucoup appris. Nous sommes enthousiasmés par le jeu que nous créons - et nous sommes heureux que vous l'êtes aussi -, mais nous voulons faire plus pour perfectionner l'expérience. Plus qu'un jeu, Rumbleverse sera une communauté que nous voulons soutenir pour longtemps. Nous allons prendre le temps de nous assurer que nous pouvons bien faire les choses. Cela signifie évidemment que l'accès anticipé ne commencera pas le 8 février. Si vous avez acheté le pack d'accès anticipé, nous travaillons avec nos partenaires de plateforme pour vous rembourser votre achat. Nous vous offrirons une autre opportunité d'acheter du contenu pour le jeu une fois que nous aurons programmé une nouvelle date de lancement. Nous avons hâte de commencer à construire une toute nouvelle communauté de Rumblers. Si vous avez hâte de rejouer, vous aurez l'occasion de nous aider à tester la nouvelle technologie qui nous réunira sur la Battle Barge. Le premier test aura lieu le 12 février sur PC. Cliquez ici si vous êtes un joueur sur PC et que vous souhaitez nous aider à perfectionner la nouvelle infrastructure qui nous réunira tous sur la Battle Barge.

Patience sera donc de mise pour pouvoir jouer à la première véritable version de Rumbleverse...