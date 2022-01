RUMEUR sur LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, enfin une date de sortie précise en fuite

Habitué à enchaîner les projets sans souci et avec réussite, TT Games a calé sur LEGO Star Wars : La Saga Skywalker. Le passage à la nouvelle génération et la volonté de renouveler la recette des jeux en briques ont peut-être mis des bâtons dans les roues des développeurs. Le projet annoncé en 2019 est donc aux dernières nouvelles attendu pour le printemps 2022...

Nous ne sommes plus qu'à une saison de celle-ci, alors l'annonce d'une date de sortie est potentiellement imminente. Elle vient d'ailleurs peut-être de fuiter avant son officialisation. Aggiornamenti Lumia, habitué à scanner les serveurs de Microsoft pour y déceler des informations secrètes, affirmait hier savoir d'on ne sait où que la date de lancement de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker était calée au 5 avril.



Et aujourd'hui, c'est GAME, revendeur britannique, qui a tweeté que le jeu nous faisant retraverser les 9 films sous un jour inédit sortirait ce 5 avril 2022, avant de supprimer son message. Étrange coïncidence ou véritable leak ? Seul l'avenir nous le dira... Le titre peut dans tous les cas être précommandé sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S à partir de 59,99 € à la Fnac.