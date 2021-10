RUMEUR sur le PlayStation Plus : une partie des jeux de novembre en fuite, du lourd en vue !

Ces derniers mois, les annonces liées aux jeux offerts dans le cadre de l'abonnement au PlayStation Plus ont systématiquement fuité par l'intermédiaire d'un certain billbil-kun, un membre de Dealabs visiblement bien renseigné. Alors que nous pensions que la surprise serait conservée pour novembre, il n'en sera finalement rien, puisque le bougre vient de récidiver en dévoilant la majorité des titres auxquels nous devrions avoir droit d'ici quelques jours. Bon, comme d'habitude, prenez tout cela avec des pincettes juste au cas ou.

En novembre 2021, nous devrions pouvoir profiter sur PS5 de Knockout City et d'un certain First Class Trouble, déjà disponible sur Steam, mais qui n'a pas encore été daté sur les consoles de Sony, bien qu'annoncé dessus. Ces deux titres devraient être également accessibles aux joueurs PS4 avec en plus le remaster Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, autant dire qu'il y a de quoi se réjouir. Enfin, nous savions que trois jeux PSVR seraient proposés pour fêter les 5 ans du casque de réalité virtuelle, et l'un d'eux serait donc le très apprécié The Walking Dead: Saints & Sinners !

Il ne reste plus qu'à patienter quelques heures pour savoir si ces informations sont correctes et découvrir les deux autres titres à destination du PlayStation VR par la même occasion, que ce soit à l'heure habituelle ou pendant le State of Play. Dans tous les cas, vous pouvez retrouver des cartes d'abonnement au PS+ sur Amazon si besoin.