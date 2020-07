Samurai Shodown : surprise, SNK annonce la venue de Gongsun Li d'Honor of Kings gratuitement en images et vidéos

Vous pensiez en avoir terminé avec les ajouts de combattants jouables dans Samurai Shodown suite à la fin de son Season Pass 2 ayant accueilli Mina Majikina, Sogetsu Kazama, Iroha et la Sentinelle (Warden) de For Honor ? Eh bien, surprise, vous allez pouvoir très bientôt jouer avec une charmante demoiselle grâce à une collaboration entre SNK et le géant chinois Tencent.

Dès le 5 août, c'est donc la belle Gongsun Li du jeu mobile chinois Honor of Kings (un MOBA similaire à League of Legends et qui s'est exporté en Occident avec Arena of Valor) qui pourra être jouée sans frais, SNK souhaitant remercier ses fans avec ce DLC gratuit. Doublée par Kana Ichinose, cette guerrière aux longues oreilles de lapin combat à l'aide d'une ombrelle, pour un style de jeu visiblement assez original.

Pour rappel, Samurai Shodown est disponible sur PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Vous pouvez vous actuellement l'acheter à 26,40 € sur Switch via Amazon !

