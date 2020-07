Satisfactory : les chiffres de vente sur Steam et l'Epic Games Store dévoilés, qui gagne ?

Satisfactory est sorti en mars 2019 sur PC, mais il était alors exclusif à l'Epic Games Store. Le jeu des créateurs de Goat Simulator est quand même arrivé sur Steam en juin dernier, et Coffee Stain Studios fait cette semaine le point sur les ventes de Satisfactory sur ces deux plateformes concurrentes.

Le community manager Jace Varlet dévoile ainsi que Satisfactory s'est écoulé à 1 326 518 copies sur PC, avec 958 917 exemplaires vendus sur l'Epic Games Store et 367 601 sur Steam. Certes, l'EGS est devant, mais le studio explique que le jeu a mis trois mois à atteindre les 500 000 ventes sur l'Epic Games Store, un chiffre qui devrait être atteint bien plus rapidement sur Steam, qui en est déjà à plus de 360 000 copies vendues en un mois. Il y a d'après Coffee Stain Studios deux explications : Steam est utilisé par bien plus de joueurs que l'EGS, et Satisfactory bénéficie d'une réduction de 10 % sur Steam depuis quelques jours, dans le cadre des Soldes d'Été 2020, le plaçant dans le Top 3 puis le Top 10 du classement les jeux les plus vendus sur la plateforme de Valve. Une grosse visibilité qui a sans aucun doute aidé à faire grimper les ventes.

Enfin, Jace Varlet rappelle que Satisfactory est toujours en phase d'accès anticipé depuis son lancement en mars 2019, même sur Steam, et il est évident que le jeu a bien évolué depuis, des joueurs ont sans aucun doute voulu attendre que le titre s'améliore avant de passer le pas de l'achat. Le titre est uniquement jouable sur PC, vous pouvez acheter une souris Logitech G402 Hyperion Fury à 34,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Epic Games Store : offrir des jeux améliore aussi les ventes, d'après Tim Sweeney