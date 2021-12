Scrapland Remaster : le premier jeu de MercurySteam imaginé par American McGee ressort sur PC

Avant Metroid Dread, Spacelords et les Castlevania: Lords of Shadow, MercurySteam a sorti Clive Barker's Jericho, et un jeu oublié avec le temps qui nous intéresse cette semaine. American McGee Presents: Scrapland était le premier titre du studio madrilène, dont le développement était dirigé par American McGee, créateur fantasque surtout connu pour la licence Alice.



Si vous n'aviez jamais fait ce jeu d'action et d'aventure à la troisième personne dans un monde de science-fiction, bonne nouvelle : il vient de ressortir sur Steam et GOG.com avec une version remastérisée, qui permet encore de participer à des courses en multijoueur. Scrapland Remastered est disponible au prix de 19,99 €, et est même proposé à 17,89 € pendant quelques jours pour son lancement.

Scrapland est un jeu d’action-aventure à la troisième personne qui se déroule dans un avenir lointain sur la Terre. Dans cet avenir, il ne reste plus que des robots sur la planète et ils considèrent les humains comme des monstres cauchemardesques. Tu incarnes D-Tritus, un nouvel arrivant qui enquêtera sur les meurtres violents commis par un être visqueux, un humain répugnant évoluant librement dans la cité des robots. Plonge-toi dans cette aventure incroyable et découvre les origines de MercurySteam, le studio à l’origine de Metroid Dread et Metroid : Samus Returns, Castlevania : Lords of Shadow et Spacelords. Pirate le système ! Contrôle 15 personnages différents, chacun ayant une personnalité et des habilités extravagantes qui mettront à l’épreuve ta propre habilité et ton sens de l’humour.

Trouve l’assassin humain qui s’est infiltré dans le monde des robots et mets un terme à sa trajectoire criminelle, si tu parviens à réaliser les plus de 140 missions du jeu.

Patrouille la ville avec ton navire de combat favori : Vitesse, puissance de tir, contre-mesures, manœuvrabilité, résistance... Tout cela est à ta portée si tu déploies les efforts nécessaires.

Mode Multijoueur : une intense combinaison de courses et de batailles encore inégalées dans le genre. Crée tes propres parties ou rejoins-en d'autres sur un réseau local ou en ligne.

Contenu remastérisé. Cette version a été améliorée avec des modes haute résolution, des serveurs dédiés et un code réseau révisé, une prise en charge complète de la manette de jeu, des améliorations in-game, des réalisations et l’assistance de Steam Cloud.

Suite à ce regard vers le passé, MercurySteam va pleinement pouvoir se tourner vers l'avenir et son Project Iron en collaboration avec 505 Games.

