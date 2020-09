Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster nous présente son monde et ses personnages gouvernés par la Raison en images

Le mois prochain, les joueurs de l'Est pourront découvrir ou se replonger dans un titre culte d'Atlus avec Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster. Il s'est récemment montré à travers une bande-annonce faisant notamment la part belle à son casting de personnages, que nous retrouvons à présent dans une nouvelle galerie de visuels à découvrir en page suivante.

Au programme, comme le rapporte Gematsu, sont ainsi mis en avant :

Musubi - La Raison d'Isamu Nitta ;

Yosuga - La Raison de Chiaki Hayasaka ;

Shijima - La Raison d'Hikawa ;

Gozu-Tennoh (doublé par Naomi Kusumi) ;

Prêtresse Mannequin ;

Mannequin ;

Futomimi (doublé par Yoshimasa Hosoya) ;

Sakahagi (doublé par Kōji Yusa).

Mais qu'est-ce que la Raison ? Non, vous n'avez pas 4h, mais il est tout de même question de philosophie ici. Ce terme propre au jeu et qui se décline au pluriel désigne en effet les différentes les idéologies du nouveau monde qu'est devenu Tokyo après la Conception. Le protagoniste va ainsi devoir affronter certains de ses anciens amis qui ne sont désormais plus humains et prônent donc les Raisons, tout un programme ! La ville japonaise est d'ailleurs bien modifiée en apparence, devenant un désert en majeure partie. Plusieurs quartiers sont donc gouvernés par des Raisons spécifiques, grouillant de démons et de Mannequins. Nous avons donc également un aperçu d'Ikebukuro, Ginza, Asakusa, Shinjuku, Shibuya et Amala Network.

Les joueurs japonais pourront profiter de Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster à partir du 29 octobre sur PS4 et Switch (console vendue 196,29 € sur Amazon pour le modèle Lite gris), tandis que nous devrons patienter jusqu'au printemps 2021 avant d'en voir la couleur.

