SHINOBI: Art of Vengeance nous conte l'histoire de Joe Musashi en vidéo

2025 sera « L'année du Ninja » du côté de Koei Tecmo avec pas moins de trois projets (NINJA GAIDEN 2 Black, NINJA GAIDEN 4 et NINJA GAIDEN: Ragebound), mais ce ne sera pas la licence japonaise à faire son grand retour. SEGA et Lizardcube préparent actuellement SHINOBI: Art of Vengeance, un action-platformer 2D dans lequel Joe Musashi va enfin faire son retour. Dévoilé en février dernier au cours d'un State of Play, le projet avait alors eu droit à une bande-annonce de gameplay et une date de sortie estivale. Alors que le mois de juin approche, période toujours chargée en informations, l'éditeur vient de mettre en ligne une nouvelle vidéo ne montrant pas de phases de jeu, mais s'attardant sur l'histoire du protagoniste.

C'est donc au travers de belles illustrations que la tragédie du clan Oboro nous est contée, dont le village a été ravagé par les flammes et ses alliés transformés en pierre suite à l'attaque de ENE Corp dirigée par le terrible Seigneur Ruse, être immortel grâce à un artefact.

SHINOBI: Art of Vengeance est pour rappel attendu le vendredi 29 août 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch et PC (Steam) au doux prix de 29,99 €, de quoi attirer pas mal de joueurs. Une édition Deluxe numérique à 39,99 € donnera accès à divers contenus supplémentaires, tandis que le précommander permet de réaliser des économies. Sur l'eShop, il faudra encore patienter avant qu'elles ouvrent. Y aura-t-il à l'avenir une version Switch 2 ?

Bonus de précommande 10 % de remise.

Costume d'arcade original.

Amulette du chasseur de fortune. Édition Deluxe numérique - 39,99 € Le jeu SHINOBI: Art of Vengeance.

Accès anticipé de 3 jours.

Passe de saison Deluxe numérique qui comprend :

Pack de démarrage avec le costume de fantôme, l'amulette Soins légers, de la monnaie en jeu ;



Artbook et bande originale numériques ;



Niveau Méchants SEGA (disponible début 2026) avec des boss inspirés des méchants emblématiques de SEGA.

S'il vous fait de l'œil, vous pouvez le précommander chez Gamesplanet au prix de 25,49 €. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.