Sifu : les voix en mandarin sont disponibles

Sloclap a lancé en février dernier Sifu, un jeu de combat suivant un homme en quête de vengeance. L'action se déroule en Chine, le gameplay est inspiré du Kung Fu Pak-Mei, mais seules des voix anglaises avaient été enregistrées avant la sortie. Pour davantage d'immersion, une mise à jour vient d'être lancée.

Avec le patch 1.07, Sloclap corrige quelques petits bugs et rajoute surtout la possibilité de jouer à Sifu en mandarin, la langue la plus parlée en Chine. Six personnages ont donc droit à une nouvelle voix, voici le casting :

Le Héros (Lui Beichen et Mi Xiao) ;

Yang (Huang Jinze) ;

Sean (Liu Yingjie) ;

Fajar (Lu Xiaotong) ;

Kuroki (Xu Chen) ;

Lu Xiaotong (Jing Feng).

Sloclap a également partagé une nouvelle vidéo pour montrer le travail effectué sur ces nouvelles voix, en compagnie du directeur artistique du doublage Li Zhengxiang et des acteurs et actrices. Le jeu compte déjà plus d'un million de joueurs et aura droit à une édition physique en mai prochain, que vous pouvez précommander à 49,99 € sur Amazon.