Silent Hill: The Short Message, un paquet d'infos pour le jeu d'horreur

L'année dernière, Konami avait organisé une Transmission afin de présenter le futur de l'avenir de la franchise Silent Hill. Nous avions ainsi eu droit à un remake de Silent Hill 2, un nouveau film par Christophe Gans, la série interactive Silent Hill: Ascension, Silent Hill f en Asie et Silent Hill: Townfall par les développeurs de Stories Untold.

Mais, quelques mois avant, c'est un certain Silent Hill: The Short Message qui avait fait parler de lui, d'abord via un nom enregistré en Corée puis une description dévoilée par l'organisme de classification à Taïwan. Cette semaine, le titre en non officialisé refait parler de lui, et c'est l'organisme de classification en Australie qui dévoile les bases du scénario, très similaire aux précédentes informations. Comme toujours avec ces descriptions, cela spoile pas mal de scènes, attention !

Silent Hill: The Short Message : Fort thèmes du suicide, de la violence horrifique et langage grossier : un jeu d'horreur psychologique basé sur l'exploration dans lequel les joueurs contrôlent des personnages dans l'appartement d'un bâtiment appelé La Villa à l'époque moderne, en Allemagne. Le joueur assume le rôle d'une jeune femme, Anita, qui doit explorer La Villa à travers un gameplay à la première personne afin de collecter des indices de découvrir ce qui est arrivé à son amie. Anita explore un environnement de salle de bain qui dispose d'une baignoire remplie d'eau ensanglantée, de carreaux éclaboussés de sang et d'une lame de rasoir sur un évier ensanglanté. Après avoir examiné un rasoir, Anita a un flash-back. Dans une cinématique représentée à la première personne, une voix crie : « Tout est de votre faute ! De mauvaises choses arrivent à cause de VOUS ! » et une main tenant le rasoir entre dans le cadre. Le bras gauche du personnage entre dans le cadre avec des cicatrices horizontales évidentes autour du poignet du personnage. La scène coupe sur un écran noir avant que le rasoir entre en contact avec le poignet du personnage. Le plan suivant représente une image du bras gauche du personnage avec des cicatrices, anciennes et récentes. Dans une cinématique représentée à travers un mélange de plans à la troisième et première personne, le personnage du joueur se tient sur le bord du toit du bâtiment, regardant vers le bas. Il est sous-entendu que Maya s'est suicidée en sautant du rebord du toit. Le personnage du joueur, dans un état d'esprit de détresse, spécule qu'elle ne se comparera jamais à Maya. Des tirades abusives en échos de sa mère sont entendues en arrière-plan alors qu'Anita se prépare à sauter et dit : « Peut-être que je peux être comme elle… Voilà… ». Dans un plan à la première personne, ses pieds sont visibles sur le rebord, puis dans un plan à la troisième personne, elle avance et commence à tomber. Tout au long du jeu, des cinématiques illustrant l'automutilation et le suicide sont suivis d'écrans noirs qui comportent un texte blanc encourageant les joueurs à se faire soigner et à obtenir de l'aide s'ils risquent de s’automutiler et de se suicider et pour offrir du soutien s'ils voient des gens autour d'eux en difficulté. De l’avis du Conseil, les représentations de suicide et d’automutilation du jeu se déroulent dans le contexte plus large de discours explorant les questions qui tournent autour de la santé mentale, encourageant les joueurs à demander de l'aide ou offrir un soutien à ceux qui en ont besoin. Ainsi, l’impact des représentations ne dépasse pas un fort impact et peut être adapté au sein de la classification MA 15+.

Silent Hill: The Short Message devrait donc aborder des sujets lourds, mais avec une certaine prévention qui lui évite un R18+. L'ambiance rappelle un leak de 2022, le jeu n'a toujours pas été officialisé par Konami, mais compte tenu de ces descriptions très précises, son existence ne fait plus beaucoup de doute. Reste à savoir qui développe ce jeu, si des membres de la Silent Team sont impliqués, et quand le titre sortira. Vous pouvez par ailleurs précommander le remake de Silent Hill 2 à 69,99 € sur Amazon et la Fnac.