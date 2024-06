skate. : un point sur le développement, ça avance... doucement

Quand sortira enfin skate., le nouveau jeu de glisse d'Electronic Arts et Full Circle ? Pas cette année, l'éditeur l'a déjà confirmé, mais il a quand même dévoilé une nouvelle vidéo dédiée à ce Skate 4 lors du Summer Game Fest Live 2024. Il s'agissait d'un amusant sketch de Tim Robinson, ancien du Saturday Night Live, à retrouver juste ici :

Mais Full Circle a quand même tenu à prendre la parole un peu plus longuement pour parler de l'avancée du développement de skate., voici ce que le studio déclare :

Salut tout le monde !

Nous travaillons activement sur skate. et nous savons que vous rêvez d'en savoir plus, c'est pourquoi nous souhaitions vous donner quelques détails concernant l’avancement du jeu.

Jetez un œil à la vidéo ci-dessous ou continuez à lire pour être au courant des dernières nouveautés !

Gameplay

Nous avons beaucoup travaillé à la reconstruction de Flick-It, le système principal de commande des tricks de skate. Nous voulons nous assurer que chaque trick soit fun et satisfaisant, tout en conservant l’intuitivité des précédents Skate. De plus, nous avons amélioré la précision et le contrôle pour simplifier l'apprentissage des tricks.

L'équipe travaille également dur pour vous offrir les outils nécessaires pour vous amuser à votre façon, seul ou entre amis, partout dans San Vansterdam. Presque tout ce que vous ferez dans le jeu vous rapportera des récompenses, ce qui vous permettra de personnaliser votre personnage, votre set-up et même de débloquer de nouveaux objets à placer et à rider dans San Van.

Monde et conception

Parlons de San Vansterdam. Comme toute ville pleine de vie, elle est encore en construction et... a une histoire à la fois riche et étrange. Notre inspiration vient de San Vanelona et de Port Carverton, mais aussi de quelques-uns de nos spots préférés dans le monde réel, afin de donner à la ville un air à la fois familier et totalement unique.

En ce moment, nous nous concentrons sur le centre-ville de San Vansterdam. Nous y ajoutons et peaufinons quelques détails pour le rendre vivant, accueillant et, bien sûr, amusant pour rider et jouer. Notre objectif est d’en faire un spot que vous et vos potes apprécierez, un lieu où vous reviendrez souvent et où vous aurez toujours quelque chose à faire.

Audio

Nous sommes en pleine création d’une vaste bande-son pour skate.. À l’image du jeu, celle-ci évoluera et sera modifiée au fil du temps pour que vous ne vous en lassiez pas. Ces changements seront également influencés par ce que vous choisirez d'écouter.

Histoire

Pour l'instant, nous préférons garder ces précieux atouts au chaud sous nos vestes (si vous voyez ce que je veux dire), mais une fois prêts, nous n’aurons qu’une hâte, c’est de vous en dire plus sur le groupe qui a commencé à travailler à la restauration de notre nouvelle maison, San Vansterdam. Au cas où vous l’auriez raté, vous pouvez la retrouver en intégralité ici.

Personnalisation des personnages

L'expression de soi est l'essence même du skateboard, c'est pourquoi nous nous réjouissons d'intégrer autant d'options de personnalisation de personnage que possible à skate. Morphologies, cheveux, vêtements, set-up de la board (et même des autocollants !), vous serez libre de le personnaliser et le styliser à votre guise.

Services live, collaboration avec la communauté, essais en jeu

Ce qui nous réjouit le plus avec skate. c'est que nous créons un jeu capable de vivre, grandir et évoluer avec vous pendant les années à venir. Tout ce dont vous avez entendu parler jusqu'à présent, la ville, son histoire, l'équipement, la musique, les modes de jeu et d’autres choses encore, tout cela évoluera au fil des saisons.

Mais le plus beau, c'est que nous concevons skate. avec vous, la communauté, depuis le tout début. Par le biais de nos essais en jeu Insider skate., nous apprenons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cette collaboration nous a été d’une aide précieuse, il est impossible d’estimer à quel point elle a profité au jeu. Merci à tous nos Insiders skate. à nos côtés jusqu'à présent. Vos retours nous ont aidés à développer skate. en mettant notre communauté et ses membres au premier plan.

Merci (encore) !

Nous savons que vous brûlez d’envie de jouer, et bien que nous n'ayons pas encore de date de sortie à communiquer, nous ne pouvons cacher notre fierté face aux progrès spectaculaires réalisés par l'équipe. À ce propos, grande nouvelle, nous avons augmenté le nombre de personnes invitées à participer aux essais en jeu. Nous continuerons à augmenter ce nombre tout au long de l'année, avec les personnes jouant sur console qui se joindront à la fête cet automne.

Merci de nous avoir consacré du temps aujourd'hui et de continuer à rider à nos côtés. C’est toujours un véritable plaisir de voir vos retours. Votre passion nous motive alors que nous développons la prochaine évolution de la franchise skate. Vivement qu’on se retrouve à San Vansterdam.

Inscrivez-vous et devenez un insider skate. aujourd’hui pour participer aux essais en jeu et contribuer à façonner l’avenir de skate. L’essai en jeu sur console est prévu pour l'automne 2024. Si votre inscription est déjà effectuée, ne vous inquiétez pas, on a pensé à vous. Gardez un œil sur votre boîte de réception pour une invitation à de futurs essais en jeu dans les mois à venir, car nous allons accueillir de plus en plus de joueurs à San Vansterdam.