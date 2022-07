Skull and Bones fera son retour ce jeudi dans une présentation à suivre en notre compagnie

Cela fait maintenant plus de 5 ans qu'Ubisoft a annoncé Skull and Bones, un jeu de piraterie reprenant les très appréciées batailles navales d'Assassin's Creed IV: Black Flag. Sauf que le développement a été très compliqué pour l'équipe d'Ubisoft Singapour, en résultent une absence prolongée dans les médias et des changements apportés au projet par rapport à ce qui avait été dévoilé à l'époque. Cette « nouvelle vision », le grand public n'a pas encore eu la chance de la percevoir, contrairement à certains membres du programme Insider, entre autres, outre le changement de logo. Tout cela sera bientôt de l'histoire ancienne, car le jeu va faire son come-back cette semaine.

Ubisoft annonce en effet teaser à l'appui qu'une présentation de Skull and Bones aura lieu ce jeudi 7 juillet à 20h00, avec un pré-show à découvrir dès 19h45. Oui, cela concorde avec la récente rumeur / fuite, qui faisait également état d'une possible date de sortie, entre autres détails non révélés. Vous pourrez donc visionner le tout via le flux vidéo ci-dessous, tandis que notre récapitulatif regroupant les annonces effectuées sera disponible dans un article à part juste après.

Alors, qu'espérez-vous voir à l'occasion de ce retour sur les flots du web de Skull and Bones ? Assassin's Creed IV Black Flag Gold Edition est sinon en vente 35,99 € sur PC chez Gamesplanet.