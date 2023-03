Reconditionné : quand même les smartphones premium coûtent moins cher !

Le marché des smartphones est riche de nombreuses références et les fabricants poussent à la consommation en lançant de nouveaux modèles très régulièrement. Mais ce mode de fonctionnement a un impact environnemental non négligeable et consomme des ressources précieuses.

Pour limiter les effets de cette course à la surconsommation, le reconditionné propose une alternative se voulant plus vertueuse. Le principe est simple : plutôt que de laisser dormir des smartphones fonctionnels dans les tiroirs au bout de quelques mois, pourquoi ne pas les remettre en circulation pour qu'ils profitent à d'autres ?

Mais pas dans n'importe quelles conditions puisque le secteur du reconditionné se charge de les vérifier et de les remettre en état si besoin en remplaçant certains composants avant de les proposer de nouveau à la vente.

Le reconditionné, une vie prolongée pour les produits électroniques





Leur durée de vie s'en trouve prolongée, permettant de pleinement utiliser les ressources engagées lors de leur production, avec des prix abaissés variant selon la qualité de leur état général.

Cela contribue également à réduire les volumes de déchets électroniques en étendant la durée de vie des équipements sans devoir produire et racheter du neuf à un rythme rapide.

Ces prix plus bas sont valables toute l'année et n'ont pas besoin du coup de pouce des opérations commerciales ponctuelles. Il est donc possible de s'équiper à moindre coût et pas seulement avec des produits basiques.

L'offre du reconditionné touche tous les segments du marché, des smartphones d'entrée de gamme aux produits premium comme les iPhone d'Apple. Si nous pouvons nous équiper à bas coût en choisissant des modèles plus anciens, il est aussi possible de profiter de smartphones beaucoup plus onéreux et récents avec un tarif légèrement raboté par rapport au neuf.

De l'ancien au très récent





Sur des plateformes comme le leader français Back Market, un smartphone iPhone 14 Pro Max, fleuron d'Apple avec son affichage 6,7 pouces avec Dynamic Island, son processeur Apple A16 Bionic et son capteur photo principal de 48 Mégapixels, peut être trouvé dans toutes les capacités de stockage (même 1 To) pour quelques dizaines à plus d'une centaine d'euros en moins par rapport au prix de référence.

Le tarif dépendra de l'état général et de sa rareté (certains coloris sont privilégiés), d'où le fait que les tarifs ne soient pas tous identiques pour une même catégorie de produit. L'autre avantage du reconditionné par rapport à un produit d'occasion concerne la garantie qui peut aller de 6 à 12 mois selon les plateformes.

Nous pouvons ainsi acheter sans craindre de mauvaises surprises, au-delà de la vérification et de la remise en état des produits. À noter que si les smartphones sont un peu les stars des produits reconditionnés, ce marché s'étend à d'autres produits comme les accessoires mobiles (écouteurs, notamment), les ordinateurs portables, les montres connectées ou même les consoles de jeu vidéo.