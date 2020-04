SnowRunner: A MudRunner Game parodie Death Stranding dans une nouvelle bande-annonce

SnowRunner: A MudRunner Game est toujours attendu à la fin du mois, il proposera une nouvelle fois de conduire des poids lourds dans des environnements accidentés afin d'effectuer des livraisons. Un principe qui n'est pas sans rappeler un gros jeu de Kojima Productions sorti l'année dernière, et qui est parodié dans une nouvelle bande-annonce :

Partir à l'aventure avec sa grosse cargaison, affronter des pistes dangereuses, éviter de se renverser en perdant ses colis, voilà des points communs qu'ont Death Stranding et SnowRunner: A MudRunner Game. La bande-annonce de gameplay est très amusante, le casting si cher à Hideo Kojima est même de la partie, mais cette fois les constructeurs de camions sont à l'honneur. Focus Home Interactive rappelle que son titre proposera 30 km² d'environnements qu'il faudra explorer avec ces poids lourds.

La date de sortie de SnowRunner: A MudRunner Game est toujours fixée au 28 avril 2020 sur PC via l'Epic Games Store, PlayStation 4 et Xbox One.