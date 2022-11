SOLDES PlayStation : DualSense à 49,99 €, jusqu'à 85 % de promo sur le Store et 75 % sur les jeux physiques pour le Black Friday !

Nous savions que Sony Interactive Entertainment organiserait des soldes spéciaux pour le Black Friday, avec notamment une promotion intéressante sur les abonnements annuels au PlayStation Plus. Il les dégaine donc aujourd'hui, aussi bien sur des produits physiques que numériques.

Du côté du PlayStation Store, nous retrouvons ainsi 586 références à prix cassé, avec des rabais allant jusqu'à 85 %, valables jusqu'au 29 novembre à 00h59. Et il y a de belles offres, entre Cyberpunk 2077 à 24,99 €, FIFA 23 à 41,99 €, Grand Theft Auto V à 19,99 € sur PS5 ou encore WWE 2K22 à 19,59 €. Vous pouvez retrouver l'ensemble des produits en soldes sur votre console ou sur le portail en ligne.

Mais les promos ne s'arrêtent pas là ! Elles concernent aussi les objets physiques, avec notamment des jeux jusqu'à -60 % sur PlayStation Direct, 10 € de réduction sur certains accessoires de la PlayStation 5, certaines DualSense qui passent temporairement de 74,99 € ou 69,99 € à 49,99 €, et plus encore ! Les jeux ne sont pas en reste, avec jusqu'à 60 % de réduction sur le catalogue PS5 et -75 % sur le catalogue PS4 sur la boutique officielle, des prix sur lesquelles s'alignent ou vont encore plus loin Amazon.fr, CDiscount, Micromania et d'autres, alors n'hésitez pas à fouiller un peu sur la Toile avant de craquer. Un Ratchet & Clank: Rift Apart à 33,99 €, cela donne envie, non ?



