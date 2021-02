SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à 86 % de promotion sur plus de 270 hits japonais pour le Nouvel An lunaire !

Les semaines se suivent et se ressemblent sur le PlayStation Store, alors que Sony Interactive Entertainment y propose des soldes toutes les semaines ou presque. Les belles offres du Choix des Critiques ne sont pas terminées, et voilà que des promotions apparaissent pour célébrer le Nouvel An lunaire avec l'opération Hits Japonais.

Vous voulez un Jump Force ou un Ni no Kuni II: Revenant Kingdom à 9,79 € ? Un DmC Devil May Cry: Definitive Edition à 9,99 € ? Un Kingdom Hearts: All-in One Package à 27,49 € ? Ni no Kuni II: Revenant Kingdom ? Un Umbrella Corps pour 3,74 € ? Ou d'autres productions venues d'Asie à un tarif intéressant ? Alors direction le PlayStation Store pour découvrir 272 références à prix cassé, disponibles jusqu'au 25 février 2021.

Achat d'une carte PSN