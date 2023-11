SOLDES du PlayStation Store : jusqu'à -75 % de réduction avec les Offres de fin d'année et des Jeux à moins de 20 €

Les promotions se suivent sur le PlayStation Store en ce moment et ça continue en ce début de semaine. Alors que les offres pour le Black Friday prendront fin d'ici quelques heures et que celles des Jeux à moins de 10 € et les PlayStation Indies se termineront dans la semaine, Sony Interactive Entertainment en remet une couche. D'un côté, nous retrouvons les Offres de fin d'année comportant pas moins de 2 855 articles avec la promesse de remises pouvant s'élever à -75 % (voire plus pour certains) et de l'autre les Jeux à moins de 20 € avec 2 616 produits à petit prix, dont une partie est partagée entre les deux opérations.

Avec la sortie récente de sa suite, si l'envie de vous procurer Alan Wake Remastered vous dit, il passe donc à 14,99 €. Sonic Superstars est lui vendu 41,99 €, un pack regroupant Monster Hunter Rise et son extension Sunbreak passe à 29,99 €, ce qui est une belle affaire, la Diablo Prime Evil Collection coûte une fois de plus seulement 19,79 €, Mortal Kombat 11 est à 9,99 € avec ses principaux DLC à -85 % et vous pouvez même obtenir les remakes Resident Evil 2 et 3 à 9,99 € l'unité.

Dans tous les cas, vous avez jusqu'au jeudi 21 décembre à 00h59 pour en profiter.

Achat d'une carte PSN :