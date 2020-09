SOLDES du Xbox Live Deals with Gold : plus de 200 jeux à bon prix

Chaque semaine, nous nous attardons sur les jeux qui changent de tarif pendant un temps sur le Xbox Live de la Xbox One et de la Xbox 360. Dans les environs ? Pas mal de productions Ubisoft, comme divers Assassin's Creed ou Far Cry. Pour ne pas changer, le Major Nelson partage une longue liste, visible en page deux et trois de cet article.

Pour finir, notez que vous avez jusqu'à mardi prochain, 8 septembre 2020, pour craquer.

Note : les promotions signalées par un * sont uniquement accessibles aux membres Gold. Les réductions peuvent varier selon les régions.

