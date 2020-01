SOLDES du Xbox Live Deals with Gold : des tonnes de productions en promotions, chaud devant !

Pour ne pas changer, nous nous attardons sur les jeux en promotions sur le Xbox Live. Ainsi, Major Nelson partage une énorme liste de titres Xbox One et Xbox 360 au rabais. Les genres sont nombreux, sincèrement, il y a de quoi succomber... Notez qu'il s'agit, ici, des mêmes promotions que la dernière fois avec de nouveaux titres dans les parages, et certains ajustements au niveau des réductions. Bref, rendez-vous dans les pages qui suivent pour prendre connaissance des petits prix du moment !

Sachez que vous avez jusqu'à mardi prochain, 7 janvier 2019, pour craquer !

Note : les promotions signalées par un * sont uniquement accessibles aux membres Gold. Les réductions peuvent varier selon les régions.

