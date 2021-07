SoulCalibur VI : 2 millions de copies vendues

Sorti en octobre 2018 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, SoulCalibur VI célèbrera son troisième anniversaire à la fin de l'année, mais Bandai Namco a dévoilé cette semaine des chiffres de ventes de son jeu de combat, et il faut bien avouer qu'il est bien moins populaire que son comparse Tekken 7.

Bandai Namco indique en effet que SoulCalibur VI s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires sur ordinateurs et consoles de salon depuis son lancement, un chiffre loin des sept millions de Tekken 7, mais la franchise est bien plus récente et un peu moins réputée. Quoi qu'il en soit, le studio japonais remercie tous les joueurs pour leur soutien, il faut dire que les fans ont eu de quoi faire avec de nombreux DLC après la sortie du jeu.

Bandai Namco semble toute de même très satisfait des ventes de SoulCalibur VI, croisons les doigts pour que cela donne envie au studio de développer un prochain volet à l'avenir. Si vous ne l'avez pas dans votre ludothèque, le jeu de combat est à 14,99 € sur Amazon.

