Spiders : un départ qui peut tout changer pour le studio français

Jehanne Rousseau est LE visage de Spiders Interactive, elle a cofondé le studio en 2008 et assuré sa présidence jusqu'en avril 2023, avant de devenir directrice créative et de production. C'est Anne Dévouassoux qui dirige désormais Spiders, tandis que Jehanne a activement participé à la conception de GreedFall II: The Dying World, disponible en accès anticipé depuis décembre dernier.

Il va y avoir cependant un gros changement au sein du studio français dans les prochains jours. Sur LinkedIn, Spiders Interactive annonce le départ de Jehanne Rousseau le 4 décembre prochain. Le studio explique que la séparation s'est faite d'un accord mutuel et que la directrice créative continuera de collaborer avec Spiders sur GreedFall II: The Dying World et un autre mystérieux projet :

Après 17 années passées chez Spiders, Jehanne Rousseau, fondatrice, ex-CEO et actuelle Directrice Créative et Directrice de Production du studio, quittera ses fonctions le 4 décembre 2024. D’un accord mutuel, Jehanne Rousseau continuera de collaborer avec Spiders sur ses projets, en se concentrant sur l’écriture et la narration des jeux, notamment GreedFall 2 et un projet encore non annoncé. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et la remercions pour tout ce qu’elle a apporté à Spiders, tant humainement que professionnellement, de la création du studio à la création de tous ses univers riches et fantastiques. Spiders ne serait pas ce qu’il est sans sa passion pour les jeux de rôle et son savoir-faire. Kwa awelam seg, carants* *“Au revoir, mon amie [lit; que le vent reviendra]” en Yetch Fradí, langue fictive du jeu GreedFall.

GreedFall II: The Dying World n'a pas connu un lancement très réussi, le titre a des évaluations « moyennes » sur Steam et les développeurs ont récemment repoussé la sortie de la prochaine mise à jour, ce qui a peut-être participé au départ de Jehanne Rousseau. Quoi qu'il en soit, la Française semble rester en bons termes avec Spiders et peut surtout plancher sur d'autres jeux, avec d'autres studios. Vous pouvez acheter GreedFall II: The Dying World contre 35,99 € (- 10 %) sur Gamesplanet.