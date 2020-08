SPOILERS sur Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : un caméo d'un acteur hollywoodien en tant que personnage jouable secret

La démo Warehouse de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 est disponible depuis vendredi dernier sur PC, PS4 et Xbox One. Enfin, si vous avez précommandé votre exemplaire. Ah, et seulement si vous avez réservé un exemplaire numérique. Bref, quelques chanceux ont donc pu avoir accès à un niveau du jeu de glisse en avance, et certains se sont amusés à fouiller son code pour y trouver d'éventuels secrets. La pêche a été bonne, car ils ont découvert un caméo encore gardé secret par les développeurs : pour les fans hardcore, sa révélation anticipée peut être considérée comme un spoiler, alors quittez l'article dès maintenant si vous ne voulez pas voir la surprise gâchée.

C'est bon, vous êtes encore parmi nous ? Alors, enchaînons ! Le personnage jouable qui a été découvert, et qui s'ajoute à la liste des vétérans et des petits jeunes déjà confirmée, n'est autre qu'Officer Dick. Ce représentant des forces de l'ordre est un personnage récurrent de la franchise THPS, et était déjà jouable dans de précédents volets. La surprise, c'est que Dick aura le visage d'une célébrité des plus connues.



C'est en effet le comédien et musicien Jack Black qui prêtera son apparence à Officer Dick ! Ce partenariat ne sort pas de nulle part : celui qui tient la chaîne jablinsky fait la promo de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 depuis le jour même de son annonce, et est donc très lié au titre d'Activision et Vicarious Visions. Une première image de ce personnage pas comme les autres a d'ailleurs été diffusée par les dataminers.

La date de sortie officielle de Tony Hawk's Pro Skater 1+2, c'est pour le 4 septembre prochain : l'édition standard est actuellement disponible pour 35,99 € à la Fnac, et l'édition collector contre 99,99 € chez Micromania.

