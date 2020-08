Tony Hawk's Pro Skater 1+2 : le Mute Grab devient le Weddle Grab dans le jeu, Tony Hawk veut faire honneur à son créateur

Ceux qui ont précommandé la version numérique de Tony Hawk's Pro Skater 1+2 peuvent profiter de la démo Warehouse depuis hier. Ils peuvent ainsi pratiquer les tricks d'hier et d'aujourd'hui dans cet aperçu du remake, qui apporte des touches de modernités à bien des endroits. La communauté a d'ailleurs pu remarquer un changement de nom étonnant : le mythique Mute Grab, qui consiste à agripper le devant de sa planche, a été renommé en Weddle Grab. Pourquoi un tel changement ? L'explication a été donnée par Tony Hawk en personne sur son compte Instagram cette semaine.

À l'origine, le nom de Mute Air/Grab a été attribué à cette figure par des skateurs peu matures en référence à Chris Weddle, le premier à effectuer ce mouvement à Colton, qui était surnommé « le gars silencieux et muet ». Plutôt que d'utiliser son vrai nom, ils ont gardé son sobriquet, et le trick est devenu le Mute Air/Grab. La démarche n'est pas très classe, et si Chris Weddle a bien des problèmes d'élocution, ils sont dus à sa surdité, et le monsieur n'est même pas du tout muet. Tony Hawk a donc décidé de rattraper cette erreur de jeunesse d'un groupe de skateurs qui traîne depuis près de 40 ans en affichant le nom de Weddle Grab dans le jeu.



Depuis près de 40 ans, nous appelons sans vergogne ce trick le « mute » air/grab. Voici l'histoire derrière cela.

Vers 1981, un skateur local sourd du skatepark de Colton nommé Chris Weddle était un amateur de premier plan sur le circuit de compétition. L'« Indy air » venait juste d'être créé et nommé, alors quelqu'un a proposé que la saisie avec la main avant soit connue sous le nom de « Tracker air ». D'autres ont rétorqué que Chris était le premier à le faire, il devrait donc porter son nom. Ils l'appelaient le « gars silencieux et muet ». Ainsi, il est devenu connu comme le « Mute air », et nous avons tous utilisé ce terme dans notre jeunesse naïve. Ces dernières années, quelques personnes ont contacté Chris (qui skate toujours) à propos de ce trick et du nom qui lui a été donné. Il a été très aimable dans sa réponse, mais il est évident qu'un nom différent aurait honoré son héritage, car il est sourd, mais n'est pas dénué de parole. Je lui ai posé la question l'année dernière alors que je plongeais dans les origines des tricks et il a dit qu'il aurait préféré l'appeler « Deaf » ou « Weddle » si on lui avait donné le choix. Sa citation exacte était « Je suis sourd, pas muet ». Alors que nous lançons la démo du prochain Tony Hawk's Pro Skater, certains d'entre vous remarqueront peut-être un changement de nom : The Weddle Grab. Ce sera difficile de briser l'habitude de dire l'ancien nom, mais je pense que Chris mérite la reconnaissance.

Merci à Darrick Delao pour avoir été un grand défenseur de la communauté sourde dans les sports de glisse et pour avoir été le catalyseur de ce processus de changement de nom. Je l'ai dit à Chris récemment et sa réponse a été : « Je suis tellement content ! » Et puis il a pris cette photo pour fêter ça hier.