Square Enix : des jeux cross-gen avant un vrai passage aux PS5 et Xbox Series X

C'est le sujet brûlant de 2020 : l'arrivée de la PS5 et la Xbox Series X à la fin de l'année. Les semaines passent, et les consoles tardent à donner de vraies informations sur leur catalogue et leur lancement, mais la Xbox Series X a tiré une belle cartouche cette semaine en officialisant le fait que l'intégralité des jeux de la Xbox One sera jouable sur la nouvelle génération, et que les futures sorties n'auront à être achetées qu'une seule fois grâce au Smart Delivery. Sur PS5, la rétrocompatibilité sera de la partie, mais elle ne sera pas forcément complète.

Même les constructeurs prévoient donc de proposer d'abord des jeux cross-gen avant de passer à une production exclusive d'expériences next-gen, alors pas étonnant de voir les éditeurs tiers se calquer sur ce modèle pour maximiser leur public potentiel. Square Enix a confirmé qu'il ne passera pas tout de suite au développement exclusif pour la next-gen, préférant proposer de la cross-gen jusqu'à nouvel ordre.

Pouvez-vous nous partager votre vision sur le développement de nouveaux jeux pour les générations actuelle et prochaine ? La prochaine génération de consoles sera rétrocompatible, alors nous prévoyons pour le moment de rendre nos nouveaux jeux disponibles à la fois sur la génération actuelle et la next-gen. Ce sera par conséquent plus tard que nous sortirons des jeux exclusivement pour les consoles de nouvelle génération.

Square Enix l'avoue, les jeux actuellement en développement pour les PS5 et Xbox Series X sont pensés pour être aussi jouables sur PS4 et Xbox One, comme ce sera le cas pour Outriders cet automne. Cela veut-il dire que les créateurs vont se brider et ne tireront pas profit tout de suite de la puissance de ces nouvelles machines ? Seul l'avenir nous le dira.