Stadia : deux jeux qui datent confirmés pour cette année

Stadia a été lancé en version gratuite il y a quelques jours, permettant à chacun d'acheter des jeux et de les faire tourner en cloud. Histoire de nous permettre de découvrir l'offre, deux mois de Stadia Pro avec une poignée d'expériences gratuites sont d'ailleurs offerts aux nouveaux utilisateurs.

Cela ne change pas grand-chose au problème majeur de Stadia, à savoir son catalogue, bien trop maigre par rapport aux consoles traditionnelles et même aux autres services du genre. Google avance lentement, mais sûrement, dans le bon sens, et annonce cette semaine que deux titres datant respectivement de 2014 et de 2017 sont en route pour Stadia : Lara Croft and the Temple of Osiris et Kona.

Lara Croft and the Temple of Osiris Lara Croft and the Temple of Osiris se déroule au cœur du désert égyptien. Cette fois-ci, Lara va devoir s’associer avec son rival et chasseur de trésors, Carter Bell, mais aussi avec les dieux emprisonnés Horus et Isis, dans le but de vaincre Seth, le dieu maléfique. Lara et ses compagnons devront combattre les éléments à travers les étendues de sable et d’anciennes tombes, et affronter des déités légendaires et des créatures de la mythologie. Le sort du monde est en jeu, et Lara va devoir retrouver les fragments d'Osiris afin d'empêcher Seth de réduire l’humanité en esclavage. Kona Octobre 1970. W. Hamilton, un riche industriel, rapporte plusieurs cas de vandalisme perpétrés sur sa propriété, un manoir de chasse situé au Nord du Québec, Canada. Incapable de trouver les coupables, Hamilton fait appel à Carl Faubert, un détective privé de renom, pour prendre l'affaire en main. Dans Kona, Carl se retrouve prisonnier au milieu d'une tempête impromptue, loin au nord. Le joueur incarne donc le détective Faubert et devra faire la lumière sur les événements étranges qui s'abattent sur la région.

Une initiative bien sympathique, mais qui n'est en revanche accompagnée d'aucune date de sortie pour l'un ou l'autre des jeux. Si Google veut attirer davantage de joueurs sur Stadia, il va quand même falloir penser à accélérer la cadence...