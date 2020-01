Stadia : c'est aux développeurs de proposer des jeux

Stadia est loin d'être un succès. Comme l'ont souligné plusieurs internautes sur Reddit, la plateforme de Google n'a pas accueilli de nouveaux jeux depuis 40 jours, difficile d'attirer les acheteurs malgré la rotation mensuelle de jeux gratuits pour les abonnés Pro. Malgré la promesse de plus de 120 nouveaux jeux et 10 exclusivités temporaires en 2020, la communauté perd espoir.

Google a donc répondu à la grogne en communiquant avec GamesIndustry.biz, rappelant d'abord que Stadia reçoit des mises à jour hebdomadaires pour améliorer l'expérience, mais surtout, la balle est dans le camp des studios tiers :

Nous comprenons le désir d'en savoir davantage sur les jeux. Après tout, c'est de cela qu'il s'agit : les jeux. Bien sûr, les 120 titres ne seront pas tous annoncés par l'équipe de Stadia, car nous laissons aux éditeurs le soin de faire l'annonce de leurs licences / jeux et des plateformes sur lesquelles ils apparaîtront - tout comme nous le ferons avec le contenu exclusif pour Stadia.

Il y a beaucoup de raisons pour que ce soit le bon moment d'annoncer ces jeux - que ce soit des promotions ou des évènements prévus, la préparation du titre, la proximité de la première démo jouable, les exigences des actionnaires, etc. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires de publication et de développement et sommes ici pour les soutenir dans tous les domaines. Nous sommes ravis de partager plus sur certains des jeux exclusifs qui arriveront bientôt à Stadia.