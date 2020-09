Star Renegades : la roadmap du jeu a été dévoilée

Pratiquement trois semaines après la sortie de Star Renegades, Massive Damage est déjà sur le pont pour préparer le futur contenu de son Tactical. Une roadmap a été récemment publiée et à en croire les développeurs, les ajouts vont s’enchaîner très rapidement et en nombre.

La grosse prévision pour l’automne 2020, c’est par exemple l’ajout d’une toute nouvelle classe appelée Dragoon. Ce personnage est décrit comme un héros polyvalent qui inflige des dégâts, mais peut également jouer le rôle de support. Sa particularité est d’absorber les dégâts des attaques ennemies et de les convertir en points de Fureur. Cette saison sera également marquée par des améliorations apportées à l’équipement ainsi que divers ajouts pour la qualité de vie.

Cet hiver, Star Renegades ira encore plus loin puisque ce sera carrément un nouveau monde nommé Prycon qui s’ajoutera à ceux déjà existants. Qui dit nouveau biome dit nouveaux ennemis et boss, ainsi que de nouvelles améliorations disponibles à chaque nouvelle run. Plus surprenant, mais aussi plus excitant, Massive Damage prévoit apparemment d’introduire un système de partie personnalisée ainsi que des options de difficulté.

2021 apporte également son lot de grosses promesses, puisque le studio annonce déjà une amélioration dans le système de gestion des mini-boss. Des challenges quotidiens et des quêtes annexes dédiées à nos héros sont aussi mentionnés. Et bien sûr, il faudra compter sur toujours plus d’équipements, de personnages et de nouveaux adversaires à abattre tout au long de l’année.

La souris Logitech G502 HERO est actuellement en promotion sur Amazon, vous pouvez vous la procurer pour 49,99 €.