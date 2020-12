Star Renegades déploie une grosse mise à jour hivernale

Après être sorti sur consoles le mois dernier, Star Renegades garde le cap des mises à jour et s’en tient à la roadmap que Massive Damage avait publiée en septembre dernier. Place donc à l’énorme patch de saison, baptisé The Imperium Strike Back, qui amène avec lui non pas des cadeaux, mais une toute nouvelle planète.

Ce terrain hostile inédit plus connu sous le nom de Prycon est recouvert de neige et d’ennemis robustes. Des adversaires qui sont par ailleurs spécifiques à la planète. Nous dénombrons pas moins de quatre créatures parmi lesquelles nous retrouvons le Tempête qui manipule le climat pour avantager ses alliés. Le Shivver est pour sa part un assassin, tandis que l’Ogre est la plus grosse brute répertoriée dans les rangs de l’Imperium. Vient enfin le Frostbot, un drone qui ne paie pas de mine, mais qui peut s’avérer dangereux en groupe. À cette petite troupe s’ajoutent deux Béhémoths, l’Abomination et la Sirène.

Nous en oublions presque le plus important à savoir que la planète Prycon n’est pas une nouvelle étape sur votre parcours, mais un niveau alternatif que vous pourrez choisir au détriment du monde de Norosh. Cette bifurcation peut s’avérer utile puisque Prycon vous offrira une plus grande quantité d’ADN à l’issue de chaque combat. La contrepartie c’est que la difficulté y est sensiblement plus élevée.

La mise à jour est d’ores et déjà disponible pour les joueurs PC. Les adeptes de la console devront pour leur part attendre le début de l’année 2021 pour découvrir la nouvelle planète. En parlant d’attente, précisons aussi que la version PS4 de Star Renegades prévue à la base pour la fin du mois de novembre attendra elle aussi le début d’année prochaine.

