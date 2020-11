Star Renegades : le jeu de Massive Damage Games arrive sur consoles

Voilà presque deux mois que Star Renegades est arrivé dans notre atmosphère. Le titre nous a dans un premier temps séduits, vous pouvez vous en rendre compte en lisant notre test, avant de publier sa roadmap avec 2021 en ligne de mire. Ce que Massive Damage Games n’avait pas dit dans sa prévision, c’est que le jeu allait bénéficier de portages consoles dans très peu de temps.

Les développeurs ont en effet annoncé le 19 novembre comme date de sortie. Malgré la coïncidence incroyable de calendrier, Star Renegades ne se destine absolument pas (du moins pour l’instant) aux consoles de nouvelle génération. Ce sont les possesseurs d’une Switch et d’une Xbox One qui pourront essayer ce jeu tactique à la sauce rogue-like ce jour-là. Notez que le jeu devient jouable sur Xbox One, il était déjà disponible sur le Xbox Game Pass pour PC. Une bonne nouvelle qui devrait vous permettre d’y jouer sur votre futur Xbox Series.

Pour la version PlayStation 4, il faudra se montrer un tout petit peu plus patient. Cette dernière sortira le 25 novembre sur la console de Sony. Il convient de rappeler que Star Renegades propose des combats au tour par tour très exigeants et qu'il est donc disponible sur PC via les plateformes Steam et GOG.Com en plus du Xbox Game Pass.

