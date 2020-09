Star Renegades : le rogue-like tactique de Massive Damage Games est disponible

Peut-être en avez-vous souvenir si vous avez lu notre preview de Star Renegades, mais nous avons été plutôt enthousiasmés par notre premier contact avec le jeu. L’idylle va peut-être se poursuivre rapidement pour nous et d’autres joueurs puisque le titre est disponible depuis hier.

Développé par Massive Damage Games et édité par Raw Fury, Star Renegades nous met dans la peau d’une bande de rebelles qui lutte contre l’Impérium tyrannique. Le jeu propose des combats stratégiques plutôt complets et des éléments de rogue-like qui permettent à vos troupes de revenir plus fort en cas de défaite. Ce ne sera pas les seuls d’ailleurs. Les ennemis évoluent lors des victoires et peuvent devenir de hauts gradés difficiles à déboulonner. Il faudra de la réflexion et débloquer de nouvelles techniques et combos pour y parvenir.

Star Renegades est donc disponible sur PC uniquement, avec son pixel-art minimaliste, mais coloré. Vous pouvez vous le procurer à 24,99 € (22,49 € jusqu’au 15 septembre) sur Steam, Humble Bundle, GOG.com et via le Xbox Game Pass. Des versions PS4, Xbox One et Switch devraient sortir d’ici la fin de l’année.

Vous trouverez sur Amazon des codes pour un abonnement de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate à 38,99 €.