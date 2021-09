Star Trek : les 4 premiers films de retour en Blu-ray 4K Ultra HD et la série originale en steelbook

En France, Star Trek n'est pas très populaire, il faut dire que les diffuseurs ont attendu l'explosion de la science-fiction avec Star Wars pour apporter cette série chez nous, qui avait déjà pris un coup de vieux. Et pourtant, elle reste culte et de nombreux films ont vu le jour. Pour fêter les 55 ans de la première diffusion de la série, Paramount Home Entertainment et CBS Home Entertainment remettent les premiers films au goût du jour avec des Blu-ray standards et 4K Ultra HD.

Les fans vont pouvoir ainsi redécouvrir Star Trek, le film, Star Trek II : La Colère de Khan (en versions cinéma et director’s cut), Star Trek III : À la recherche de Spock et Star Trek IV : Retour sur Terre en 4K Ultra HD avec du Dolby Vision et du HDR-10. Ils seront regroupés dans un coffret avec quatre disques Ultra HD et quatre autres disques Blu-ray remastérisés avec des heures de bonus.

Star Trek, le film en 4K Ultra HD Écoute isolée de la bande originale — NOUVEAUTÉ !

Commentaires de Michael & Denise Okuda, Judith & Garfield Reeves-Stevens et Daren Dochterman. Star Trek, le film en Blu-ray Écoute isolée de la bande originale — NOUVEAUTÉ !

Commentaires de Michael & Denise Okuda, Judith & Garfield Reeves-Stevens et Daren Dochterman.

LCARS : Librairie Informatisée.

La production :

Le Trek le plus long : Écrire le film (HD).

L’univers Star Trek :

La réunion spéciale Star Trek (HD) ;



Starfleet Academy SCISEC Brief 001 : Le Mystère derrière V’ger.

Scènes coupées.

Storyboards.

Bandes-annonces (HD).

Spots TV. Star Trek II : La Colère de Khan en 4K Ultra HD Commentaires du réalisateur Nicholas Meyer (version Director’s cut et version Cinéma).

Commentaires du réalisateur Nicholas Meyer et de Manny Coto (version Cinéma). Star Trek II : La Colère de Khan en Blu-ray Commentaires du réalisateur Nicholas Meyer (version Director’s cut et version Cinéma).

Commentaires du réalisateur Nicholas Meyer et de Manny Coto (version Cinéma).

Commentaires écrits de Michael et Denise Okuda (version Director’s cut).

Le LCARS (HD).

Production :

Le journal de bord du Capitaine;



La conception de Khan ;



Les interviews originales de William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kelley, et Ricardo Montalbán ;



Là où aucun homme ne s’est aventuré : les effets visuels de Star Trek II : La Colère de Khan ;



James Horner : la genèse de la composition (HD).

L’univers Star Trek :

La collection des reliques des films Star Trek (HD) ;



L’approche des romans ;



Starfleet Academy SCISEC Brief 002 : Le Mystère derrière Ceti Alpha VI (HD).

Hommage :

Un hommage à Ricardo Montalbán (HD).

Storyboards.

La bande-annonce cinéma (HD). Star Trek III : À la recherche de Spock 4K Ultra HD Commentaires du réalisateur Leonard Nimoy, du scénariste/producteur Harve Bennett, du directeur de la photographie Charles Correll et de Robin Curtis.

Commentaires de Ronald D. Moore et Michael Taylor. Star Trek III : À la recherche de Spock Blu-ray Commentaires du réalisateur Leonard Nimoy, du scénariste/producteur Harve Bennett, du directeur de la photographie Charles Correll et de Robin Curtis.

Commentaires de Ronald D. Moore et Michael Taylor.

Le LCARS (HD) – Librairie informatisée.

Production :

Le journal de bord du Capitaine ;



L'ingénierie des planètes et La Directive Première ;



Industrial Light & Magic (ILM) : Les effets visuels de Star Trek ;



Spock : Les jeunes années (HD).

L’Univers de Star Trek :

Dock spatial et Vaisseau Bird of Prey ;



Parler le Klingon ;



Le Klingon et les costumes Vulcain ;



Star Trek et le Musée de la Science-fiction et le Panthéon (HD) ;



Starfleet Academy SCISEC Brief 003 : Le mystère derrière Le Rituel Sacré Vulcain.

Galerie Photos :

Production ;



Le Film.

Storyboards.

La bande-annonce cinéma (HD). Star Trek IV : Retour Sur Terre 4K Ultra HD Commentaires de William Shatner et Leonard Nimoy.

Commentaires de Roberto Orci et Alex Kurtzman. Star Trek IV : Retour sur Terre Blu-ray Commentaires de William Shatner et Leonard Nimoy.

Commentaires de Roberto Orci et Alex Kurtzman.

Le LCARS (HD).

Production :

Le Passé du Futur : Un regard en arrière ;



Le tournage ;



Les rushs ;



Le son en direct ;



Pavel Chekov sélection de scènes (HD).

L’Univers Star Trek :

Le Voyage dans le temps : l'Art du Possible ;



Le langage des Baleines ;



Le monde Vulcain ;



Les femmes de Kirk ;



La Saga des trois films (HD) ;



Star Trek pour une cause (HD) ;



Starfleet Academy SCISEC Brief 004 : La sonde (HD).

Les Effets visuels :

De l'espace intersidéral à l'Océan ;



L'oiseau de guerre.

Interviews originales :

Leonard Nimoy ;



William Shatner ;



DeForest Kelley.

Hommages :

L'album de Roddenberry ;



Avec l'artiste : Mark Lenard.

Production : Galerie photos.

Storyboards.

La bande-annonce cinéma (HD).

Star Trek : Les quatre films originaux sera disponible dès le 8 septembre prochain, vous pouvez déjà précommander le coffret contre 88,99 € sur Amazon. Les studios lanceront par ailleurs le 20 octobre prochain Star Trek : La série originale, en édition steelbook collector, avec des épisodes en haute définition et neuf heures de contenus spéciaux (interviews, commentaires, documentaires) sur 20 disques regroupés dans trois boîtiers en acier, toujours pour célébrer les 55 ans de la franchise. C'est déjà disponible en précommande, à 79,99 € sur Amazon.

