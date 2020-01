Star Wars Jedi: Fallen Order, le sabre orange et les autres bonus de précommande débloqués grâce au patch 1.07

Respawn Entertainment a beau déjà travailler sur un nouveau jeu vidéo Star Wars, il n'en a pas pour autant totalement oublié Star Wars Jedi: Fallen Order.

Le titre a encore droit à une mise à jour aujourd'hui, sur PC, PS4 et Xbox One, avec plusieurs correctifs pour l'ensemble de l'expérience, et notamment le Mode Photo. Mais le patch 1.07 a aussi pour intérêt de débloquer les bonus de précommande pour tout le monde, sans conditions d'achat, sabre laser orange compris.

Non seulement la caméra du mode Photo était capable d'exploser des fusées, mais elle pouvait interagir avec des éléments déclencheurs dans les niveaux, ce qui pouvait rendre la progression impsosible. Nous avons corrigé ce problème pour vous assurer que vous pouvez continuer à jouer au jeu après avoir utilisé le Mode Photo. Malheureusement, cela signifie également que les fusées ne seront plus affectées par les mouvements de la caméra.

Il y avait un bug qui faisait disparaître l'un des ascenseurs du dernier niveau. Il devrait désormais être présent à tout moment.

Nous avons amélioré les collisions sur Ilum.

Nos traductions ont été mises à jour.

Il y avait un problème où certains textes se chevauchaient dans Mode Photo pour des ratios d'écran spécifiques. Cela a été corrigé.

L'entrée du guide tactique pour Albino Wyyyschokk n'apparaissait pas pour tous les utilisateurs, cela devrait maintenant être corrigé.

Nous avons corrigé faisant que Gorgara avait tendance à disparaître à des moments précis sur Dathomir. Contenu Les bonus de précommande ont désormais été déverrouillés pour tous les joueurs. Ce contenu comprend : La couleur de sabre laser orange ;

L'apparence Bee-D-1 ;

L'apparence Gold Squadron Stinger pour le Mantis ;

La poignée Mygeeto pour le sabre laser ;

La poignée Umbaran pour le sabre laser.

