Star Wars: Republic Commando, un portage Switch en fuite, des versions PS4 et Xbox One à venir également ?

Spécialiste des portages, Aspyr Media nous a récemment livré des versions PS4 et Switch des classiques Star Wars Episode I: Racer (aussi disponible sur Xbox One), Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy et Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast. Et si l'histoire d'amour entre le studio texan et la licence de Lucasfilm ne s'arrêtait pas là ? C'est ce qu'une fuite semble indiquer.



Star Wars: Republic Commando for Nintendo Switch has been leaked, just got an update

from @/AspyrMedia pic.twitter.com/FaG30syVKs — Nikki™ ???? (@NWPlayer123) February 10, 2021

Des internautes ont découvert, grâce à un bot analysant les nouveaux fichiers déposés sur l'eShop, qu'Aspyr Media avait diffusé une version 1.0.1 pour Star Wars: Republic Commando sur Switch. Problème, le jeu n'est pas encore disponible dans la boutique, et n'a même pas encore été annoncé. La logique voudrait que la révélation et la sortie du portage Switch soit imminentes, et comme les derniers portages Star Wars étaient systématiquement accompagnés d'une édition PS4, le PlayStation Store devrait y avoir droit aussi.

Star Wars Episode I: Racer étant également disponible sur Xbox One, une parution sur cette plateforme n'est pas à exclure non plus. Si vous n'êtes pas familiers avec ce FPS de 2005, voici comment il est décrit sur Steam.

Le chaos rampe à travers la galaxie. En tant que chef d'une escouade de commando de la République vous devez infiltrer, dominer et annihiler l'ennemi. Votre équipe suivra vos ordres. Cette équipe sera votre arme. Système de commandement innovant - Avec des commandes intuitives et intelligentes. Une seule touche vous permet de réaliser des tâches complexes.

Plusieurs modes de jeu - Choisissez l'option de jeu solo et prenez les commandes de votre équipe. Ou choisissez le mode multijoueur et jouez jusqu'à 16 en ligne avec différents modes.

Prélude à l'épisode III - Nouveaux véhicules, environnements et ennemis.

En attendant une officialisation, la version PC de Star Wars: Republic Commando est disponible pour 8,19 € sur Amazon.fr.

