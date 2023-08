Stardew Valley : les fans vont se régaler avec ce livre

Faut-il encore présenter Stardew Valley, ce jeu de simulation dans un petit village paisible nous demandant de gérer notre ferme et nous des relations avec les habitants ? Le titre de ConcernedApe, Eric Barone de son vrai nom, s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et va accueillir une ultime mise à jour prochainement.

Mais entre le développement de ce patch 1.6 et son futur jeu, Haunted Chocolatier, Eric Barone a participé à l'écriture d'un livre de recettes de cuisine avec l'auteur Ryan Novak. Un ouvrage sous licence officielle donc, avec une cinquantaine de recettes inspirées de Stardew Valley, qui font la part belle aux ingrédients de saison, que ce soit un petit-déjeuner complet printanier, un gâteau de crabe estival, une soupe de potiron automnal ou un pudding de mousse de mer hivernal. Les recettes sont accompagnées d'illustrations inédites et de photographies, pour donner l'eau à la bouche avant même de commencer à cuisiner.

The Official Stardew Valley Cookbook sera disponible à partir du 16 avril 2024, vous pouvez déjà le précommander contre 26,98 € sur Amazon. Et si vous n'avez pas le jeu, Stardew Valley est à 13,99 € sur GOG.com.