Starlight Games : le cocréateur des WipEout de retour avec un jeu de sport futuriste

Même si les licenciements se multiplient dans les studios de jeux vidéo, certains développeurs arrivent à rebondir en fondant eux-mêmes leurs entreprises. Aujourd'hui, c'est Gary Nichols qui annonce l'ouverture de Starlight Games, un studio basé à Liverpool et qui compte déjà dans ses rangs de sacrés vétérans.

Gary Nichols a débuté sa carrière chez Psygnosis (WipEout), mais chez Starlight Games, il est accompagné par Andy Santos (cocréateur de Skate, codirecteur d'Horizon VR: Call of the Mountain et réalisateur de Resident Evil: Operation Raccoon City), de Ben Cronin (Jackpotjoy, un bingo en ligne) et surtout de Nick Burcombe, cocréateur de WipEout chez Psygnosis ! Tout ce beau monde se dit spécialisé dans l'Unreal Engine 5 et développe actuellement trois titres, dont un jeu de sport futuriste dirigé par Nick Burcombe, un jeu d'action et de stratégie rogue-lite dans un univers de science-fiction et House of Golf 2, suite d'une exclusivité Switch qui sortira à l'été 2024 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

House of Golf 2 sera donc le premier jeu de Starlight Games, une première bande-annonce est à découvrir ci-dessus, mais tous les regards sont déjà tournés vers les deux autres titres, surtout sur le jeu de sport du cocréateur des WipEout, quelques visuels sont déjà à admirer dans la première vidéo. En attendant de découvrir ces titres, vous pouvez retrouver WipEout: Omega Collection à partir de 26,18 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.