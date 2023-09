Steam : 20 ans et un gros coup de vieux en cadeau

En 2023, les plateformes de jeux sur ordinateurs sont légion, et les versions physiques ont presque disparues. Mais, il y a 20 ans, le marché n'était pas du tout le même, Valve n'avait pas fait que des heureux en lançant Steam, qui servait de DRM pour ses jeux et permettait de faciliter les mises à jour.

Eh oui, Steam a été lancé le 12 septembre 2003, et les utilisateurs sont arrivés en masse l'année suivante pour jouer à Counter-Strike: Condition Zero et surtout Half-Life 2. Pour fêter cet anniversaire qui a changé la face du marché du jeu vidéo sur ordinateurs, Valve a réalisé une page spéciale pour revenir sur les 20 ans de Steam, en remettant dans le contexte de l'époque (MySpace était tout juste créé, In Da Club de 50 Cents cartonnait, Facebook n'existait pas... sacré coup de vieux) et en retraçant l'histoire de la plateforme de jeux la plus populaire sur PC, jusqu'à 2023 avec la bêta de Counter-Strike 2 et le Steam Deck qui continue d'attirer des joueurs nomades.

En cadeau, Valve offre des autocollants animés, arrière-plans de profil et un avatar animé dans la Boutique des points. L'avenir de Steam semble pour l'instant radieux, et vous pouvez agrandir votre bibliothèque avec des jeux en promotion sur Gamesplanet.