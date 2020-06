Steam : les bandes originales des jeux Capcom (Resident Evil, Mega Man, Monster Hunter) disponibles sur la plateforme

Steam propose des jeux, des extensions, des mods et tout un tas de choses, même des bandes originales, souvent incluses dans les éditions numériques deluxe. De nombreux joueurs apprécient de retrouver les musiques de leurs jeux préférés, Capcom vient donc de lancer un tas d'OST sur la plateforme de Valve.

Et il y a vraiment de quoi faire, avec les bandes originales des Breath of Fire, des Monster Hunter, des Phoenix Wright, de quelques Resident Evil, de Shinsekai: Into the Depths (enregistrée sous l'eau), des Mega Man, de Street Fighter V ou encore de Devil May Cry V.

Tout cela est à retrouver sur Steam, et la plupart des bandes originales bénéficient d'une réduction de -20 % dans le cadre des Soldes d'Été 2020. Si vous préférez les CD, vous pouvez retrouver la Capcom Electone Collection à 28 € à la Fnac.