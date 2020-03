Steam : un nouveau système de recommandations interactif lancé

Steam a beau avoir des années d'existence, Valve est toujours à la recherche de nouveautés pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Il avait par exemple eu droit à une petite refonte de son interface en fin d'année.

C'est une nouvelle fonctionnalité qui est cette fois ajoutée par le biais d'une nouvelle mise à jour. Un système de recommandations interactif peut désormais être utilisé via le bouton Explorer et Personnaliser ou en page d'accueil : celui-ci nous propose les jeux les plus en accord avec nos recherches et nos achats, grâce à des filtres par tag, une jauge permettant de découvrir des jeux plus ou moins de niches ou plus ou moins récents, et plus encore. Pour les plus curieux ou ceux qui aiment se laisser porter par les recommandations automatiques, il y a probablement de belles découvertes à faire.

Aujourd'hui, nous avons lancé le système de recommandations interactif de Steam, un outil qui permet aux utilisateurs d'exploiter la puissance de l'apprentissage automatique pour obtenir des recommandations personnalisées et interactives basées sur leurs habitudes de jeux. Grâce aux puissants filtres par tag, vous pouvez ajuster vos résultats à la volée, choisir parmi des jeux de niche ou plus populaires, ou encore des titres récents ou classiques, pour trouver les jeux les plus adaptés à votre humeur du moment. Les recommandations générées par le système s'afficheront sur la page d'accueil du magasin. Le bouton Explorer et personnaliser vous mène au système de recommandations interactif qui vous permet d'ajuster et d'enregistrer les paramètres. Vos personnalisations seront également utilisées sur la page d'accueil. Cette nouvelle fonctionnalité, qui était initialement l'expérience 002 (système de recommandations interactif) de Steam Labs, est maintenant disponible pour tous les utilisateurs dans le magasin Steam. Vous pouvez également accéder au système de recommandations interactif en cliquant sur store.steampowered.com/recommender, ou le retrouver dans le menu de Votre magasin sur le client Steam. Comment ça marche Le système de recommandations interactif exploite un modèle d'apprentissage automatique qui a été entraîné à partir de l'historique de temps de jeu de millions d'utilisateurs Steam. L'algorithme n'est pas influencé directement par les tags ou les évaluations. Il se base plutôt sur les jeux auxquels les utilisateurs jouent effectivement pour construire sa connaissance des jeux sur Steam. Le modèle repose sur l'idée que si des joueurs avec des habitudes de jeu globalement similaires aux vôtres jouent également à un jeu que vous n'avez pas encore essayé, alors il est probable que ce jeu vous plaira aussi. Nous commençons également à appliquer le modèle sous-jacent à d'autres parties du magasin Steam, où nous pensons qu'il peut aider les joueurs à voir le contenu le plus pertinent pour eux ou à faire des choix mieux informés. Par exemple, quand vous consultez la page d'un jeu particulier, vous pouvez y voir la mention « D'autres joueurs comme vous adorent ce jeu », qui fait partie des paramètres utilisés pour définir la pertinence d'un jeu pour vous. Une fonctionnalité de découverte de contenu parmi d'autres sur Steam Le système de recommandations interactif ne remplace pas nos systèmes de découverte de contenu existants. Il vient s'ajouter aux divers moyens que Steam utilise pour recommander des jeux aux joueurs. Bien que ce soit un outil puissant, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Par exemple, il ne peut pas recommander des nouveautés auxquelles personne n'a encore joué, alors que la liste des découvertes est conçue pour cela. Cela dit, nous commençons à utiliser la technologie sous-jacente au système de recommandations interactif pour alimenter d'autres fonctionnalités sur Steam telles que l'expérience 008 : À quoi on joue ?, qui vous recommande des jeux que vous avez déjà achetés, mais auxquels vous n'avez pas encore joué. Ces fonctionnalités permettent à Steam de mettre plus efficacement les utilisateurs en contact avec des jeux qu'ils aimeront à travers divers scénarios. Expériences Steam Labs Le système de recommandations interactif a d'abord fait partie de notre initiative Steam Labs. Les retours des utilisateurs qui explorent Steam Labs nous aident à évaluer et itérer les nouvelles fonctionnalités potentielles comme celle-ci. Au cours du développement, vos avis nous ont conduits à ajouter le filtrage sur les tags et l'enregistrement des paramètres pour un ajustement encore plus pertinent des recommandations. Nous avons également examiné des données quantitatives, en mesurant les taux de clics et les taux de conversion vers la liste de souhaits et vers l'achat de jeux, aussi bien depuis la capsule de la page d'accueil que depuis la page du système de recommandations interactif. La comparaison sur ces données donnait l'avantage au système de recommandations par rapport à d'autres fonctionnalités Steam, non seulement pendant les semaines qui ont suivi son introduction, mais tout au long des mois suivants. Forts de ces résultats, nous ne doutons pas de la plus-value apportée par cet outil sur le long terme pour aider les utilisateurs à découvrir des jeux qu'ils aimeront. En outre, nous avons constaté avec plaisir que les jeux trouvés de cette façon couvraient une large partie de notre catalogue, et pas seulement les plus populaires : les clients ont acheté plus de 10 000 jeux différents après avoir visité la page du système de recommandations interactif.

Lire aussi : Festival des jeux Steam : 49 démos de la GDC disponibles gratuitement pour l'Édition du Printemps