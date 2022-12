Steam Replay 2022 : Valve aussi propose son récapitulatif personnalisé

Chaque fin d'année, c'est l'occasion de faire le bilan, calmement, sur chacune de nos plateformes préférées. Sony est bien connu pour son PlayStation Wrap-Up, Nintendo a lui aussi lancé Year in Review pour sa Switch il y a quelques jours, mais sur PC, Valve se lance enfin et dévoile le Steam Replay.

En vous rendant sur le portail dédié et en vous connectant à votre compte Steam, vous pouvez voir en un coup d'œil les jeux vidéo qui vous ont le plus occupés en 2022 sur PC. De quoi se remémorer quelques souvenirs de ces derniers mois et se comparer au reste de la communauté. Le portail est très complet, avec également les Badges et Succès débloqués, le temps passé à jouer en fonction des périodes de l'année ou encore les genres de jeux qui vous ont le plus occupés ces derniers temps. Par exemple, notre année sur Steam se résume aux Souls-like, aux jeux de course et aux MMORPG avec 80 % du temps passé à jouer à Elden Ring, F1 22 et Lost Ark, ce n'est pas très varié.

Maintenant, c'est à vous de jouer, et pour découvrir davantage de jeux PC sur Steam, vous pouvez vous rendre sur Gamesplanet, des promotions sont organisées régulièrement.