SteelSeries dévoile l'Apex 3 TKL, un clavier résistant à l'eau

SteelSeries présente aujourd'hui l'Apex 3 TenKeyLess, ou TKL pour les habitués des claviers gaming amputés de leur pavé numérique. Ce nouveau modèle a la particularité d'être certifié IP32, il est donc résistant aux éclaboussures d'eau et à la poussière, bien pratique pour les joueurs maladroits (ou ceux vivant avec un chat fourbe).

L'Apex 3 TKL dispose de touches silencieuses résistantes à plus de 20 millions de frappes d'après SteelSeries, il embarque également l'éclairage Brilliant PrismSync avec huit zones d'effets de 16,8 millions de couleurs à afficher, qui peuvent être synchronisées avec les autres produits du constructeur. L'utilisateur retrouve des commandes multimédias avec une molette de volume et des boutons pour régler les paramètres à la volée, ainsi que des commandes de luminosité. Avec le SteelSeries Engine, il est possible de personnaliser tous les effets de lumière.

L’Apex 3 TKL de SteelSeries est disponible dès maintenant, à 54,99 € sur Amazon notamment.