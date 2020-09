Street Fighter V: Champion Edition, Dan exhibe ses coups et sa fameuse provocation en vidéo

Nous n'avons clairement pas fini d'entendre parler de Street Fighter V: Champion Edition, car le jeu de Capcom va bénéficier d'une Saison V dont la roadmap a été détaillée en août dernier à l'occasion d'une diffusion préenregistrée, un format décidément bien à la mode parmi les équipes de développement de l'Archipel pour nous fournir des détails sur leurs productions. À l'occasion du Tokyo Game Show 2020 Online, une présentation a eu lieu dans l'après-midi, mettant en avant Dan.

Il en ressort principalement cette bande-annonce de gameplay nous le montrant en train d'effectuer ses différents coups dans le mode Entraînement, mais toujours pas de date de sortie.

Pilier de la série Street Fighter Alpha et apparu pour la dernière fois dans Street Fighter IV, Dan Hibiki apportera sa (sur) confiance et son emblématique « Provocation » à Street Fighter V. Partenaire d'entraînement de Ryu et Ken, Dan se considère bien équipé pour « faire l'école » à d'autres joueurs avec son style de combat unique Saikyo-ryu (« le Style le plus fort »).

Dan est attendu cet hiver dans Street Fighter V: Champion Edition et sera rejoint par la suite par Rose, Oro et Akira, en plus d'un cinquième combattant inconnu. Si vous souhaitez vous procurer la dernière édition du jeu (celle de base étant actuellement offerte aux abonnés PS+), elle peut être achetée sur Amazon 31,51 € sur PS4, bien que temporairement en rupture de stock, et 26,99 € sur PC chez Gamesplanet.



