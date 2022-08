Stuntfest: World Tour, les inscriptions à l'alpha fermée sont lancées avec une vidéo

Pow Wow Entertainment et THQ Nordic avaient dévoilé en juin dernier Stuntfest: World Tour, un jeu de course et de sports extrêmes orienté vers l'action. Le titre est attendu d'ici la fin de l'année sur PC, mais avant cela, quelques chanceux vont pouvoir l'essayer au travers d'une phase de test.

Les développeurs viennent en effet d'ouvrir les inscriptions à l'alpha fermée de Stuntfest: World Tour, qui se fait sur Steam. Il faudra croiser les doigts, seulement 500 personnes seront invitées pour commencer, mais Pow Wow Entertainment rajoutera des joueurs au fur et à mesure, en faisant attention à la capacité de ses serveurs.

Si vous n'êtes pas invités, il faudra prendre votre mal en patience, en commençant par regarder la nouvelle bande-annonce de Stuntfest: World Tour ci-dessus. Vous pouvez sinon retrouver d'autres jeux de THQ Nordic sur Gamesplanet.