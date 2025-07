Subnautica 2 : report à 2026, dirigeants renvoyés, mais pourquoi ?

Les dirigeants d'Unknown Worlds quittent le studio





Ces derniers jours ont été mouvementés chez Unknown Worlds. Le studio est bien connu pour Subnautica, un jeu de survie sous-marin très apprécié des amateurs du genre et qui va avoir droit à une suite. Le développeur a été racheté en 2021 par Krafton, éditeur sud-coréen de PUBG. Mais tout récemment, ce sont les dirigeants et cofondateurs d'Unknown Worlds qui ont quitté le studio. Charlie Cleveland, Max McGuire et Ted Gill ont été remplacés par Steve Papoutsis de Striking Distance Studios (The Callisto Protocol), sans explications officielles de la part de Krafton.

Subnautica 2 est repoussé à 2026





Peu après, Krafton a annoncé le report de Subnautica 2 à 2026, une grosse déception pour les fans qui attendaient cette suite cette année. L'éditeur affirme qu'Unknown Worlds a besoin de davantage de temps pour terminer le développement et rajouter du contenu. Mais Charlie Cleveland a dévoilé sur Reddit que « le jeu est prêt pour la sortie en accès anticipé », intriguant les joueurs. Alors, pourquoi Krafton a repoussé Subnautica 2 ?

Un report pour éviter de payer une grosse prime ?





Eh bien selon les informations de Bloomberg, Krafton aura retardé la sortie de Subnautica 2 à 2026 pour ne pas payer un bonus de 250 millions de dollars aux développeurs. Selon les sources du journaliste Jason Schreier, Krafton devait offrir une prime à l'équipe si Unknown Worlds atteignait un objectif de recettes d'ici la fin de l'année 2025. Le premier Subnautica s'est vendu à six millions d'exemplaires, cette suite est très attendue et va sans doute finir dans les bibliothèques de nombreux fans dès son lancement, mais avec ce report, l'objectif de recettes semble impossible à atteindre, privant le développeur de cette prime de 250 millions de dollars, à répartir entre la centaine d'employés du studio.

Krafton dément les accusations





Interrogé, Krafton a réfuté cette version de l'histoire, assurant que Subnautica 2 a été repoussé pour améliorer sa qualité et le retard « n'a été influencé par aucune considération contractuelle ou financière ». Nous ne saurons sans doute jamais le fin mot de cette affaire, mais ce qui est certain, c'est que le jeu sortira en 2026 sur PC et Xbox Series X|S, en accès anticipé.

En attendant le lancement de Subnautica 2, vous pouvez retrouver Subnautica Below Zero à partir de 31,42 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Leclerc.