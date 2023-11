Suicide Squad: Kill the Justice League, Deadshot fait mouche dans sa vidéo de gameplay

Eh oui, Warner Bros. Games et Rocksteady continuent de dévoiler des vidéos de gameplay pour Suicide Squad: Kill the Justice League, leur jeu d'aventure et d'action à la troisième personne. Les studios partagent pour rappel de petites bandes-annonces pour chaque personnage, nous avons déjà eu droit à des vidéos pour Harley Quinn, King Shark et Captain Boomerang, il en manquait un à l'appel.

Aujourd'hui, Warner Bros. Games et Rocksteady dévoilent une nouvelle bande-annonce dédiée à Deadshot, tireur d'élite hors-pair, un peu casse-cou et qui veut surtout se venger de Green Lantern. Il va donc faire équipe avec les autres membres de la Suicide Squad pour tenter d'éliminer la Justice League et son pire ennemi.

La date de sortie de Suicide Squad: Kill the Justice League est fixée au 2 février 2024, vous pouvez le précommander à 79,99 € sur Amazon et la Fnac.