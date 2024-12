Suicide Squad: Kill the Justice League, la Saison 4 s'apprête discrètement à être lancée, avec enfin un personnage jouable apprécié

L'un des échecs vidéoludiques de cette année 2024, c'est Suicide Squad: Kill the Justice League, sorti en début d'année et qui n'a clairement pas su séduire le public. Rocksteady a tout de même sorti au fil des mois de nombreux correctifs et ajouté du contenu saisonnier persistant, ce qui est tout de même assez rare pour être souligné. Les joueurs ont donc pu découvrir trois personnages jouables supplémentaires jusqu'à présent, à savoir le Joker d'une Al-Terre-Native fin mars, une Mrs. Freeze (Victoria Frias) provenant elle aussi d'une autre réalité en juillet et Lawless aka Zoey Lawton début octobre, la fille de Deadshot. Eh bien, sans faire de vague, la Saison 4 a été datée en fin de semaine dernière.

C'est un unique visuel qui a été partagé, nous montrant le prochain membre de la Suicide Squad dont l'existence avait fuité depuis bien des mois et qui pour une fois a de quoi exciter un minimum, bien que ce soit trop tard. C'est donc bel et bien Deathstroke qui va devenir jouable et ce pas plus tard que ce mardi 10 décembre. À priori, il s'agit bien du Slade Wilson des précédents jeux Arkham, sachant que l'asile en question où il était enfermé était tombé sous la juridiction de l'A.R.G.U.S., dont nous voyons le sigle sur son armure. Pour le reste, il va sans doute falloir patienter encore quelques heures avant d'avoir plus d'informations.

Pour rappel, la rumeur veut que le jeu soit abandonné en début d'année prochaine à la suite d'une Saison 5.

