Suikoden STAR LEAP : un nouvel épisode canonique visuellement attrayant annoncé... sur mobiles

Alors que Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars va sortir d'ici quelques jours et a eu droit à sa bande-annonce de lancement, Konami a profité d'un long live diffusé cette nuit afin d'effectuer d'autres annonces, dont celle d'un jeu inédit ! L'éditeur semble clairement bien décidé à ressusciter sa licence... sauf qu'il s'agira d'un titre à destination des mobiles, qui sera évidemment free-to-play avec des microtransactions prenant à minima la forme de gacha. Il est décrit comme pouvant servir de point d'entrée aux nouveaux joueurs et que le choix des appareils sous Android et iOS a été conçu pour permettre à un maximum de personnes de découvrir la licence. Un sacré ascenseur émotionnel qui n'étonnera toutefois pas. Le pire, c'est que ce Suikoden STAR LEAP donne sacrément envie avec son premier aperçu en vidéo.

Pour commencer, Suikoden STAR LEAP est développé par MYTHRIL, studio japonais derrière les puzzles de Pokémon Café ReMix, la gestion de projet d'Atelier Resleriana, le level et battle design de Romancing SaGa Re;Universe et la planification de SaGa Emerald Beyond.

Ensuite, sachez que son histoire se déroulera dans la même continuité que la série principale, prenant place quelques années avant Suikoden I et un tout petit peu après Suikoden V. La fenêtre est donc assez réduite, ce dernier ayant lieu seulement 6 ans avant le premier épisode. Par conséquent, des personnages connus seront présents aux côtés de 108 nouvelles Étoiles du Destin, dont le protagoniste, avec un doublage intégral pour l'intrigue principale. Il sera même possible de composer notre équipe de rêve avec ceux que nous apprécions de longue date, avec le village servant de base une fois qu'il aura été reconstruit et agrandi. Ces 108 Étoiles pourront être recrutées pendant l'aventure et il y aura en plus des évènements et du gacha, qui sont vus comme un supplément.

Les nouveaux venus ont été illustrés par la character designer Moryo, des visuels et vidéos étant à apprécier en pages suivantes. L'artiste Aki Shimizu, qui a précédemment travaillé sur le manga adaptant Suikoden III, a de son côté partagé un message à l'occasion de cette annonce, puisqu'elle va également adapter Suikoden STAR LEAP !

Un nouvel ajout à la série Suikoden, après un long silence ! J'ai déjà hâte de le rencontrer... et elle... et tous les autres.

De plus, certaines BGM de villes déjà visitées ont été réarrangées de manière orchestrale et une centaine d'enregistrements ont été effectués, pour un total de plus de 150 morceaux. Oui, autant d'efforts que pour un jeu sur consoles ont été fournis de ce côté. Le thème principal Campanula est de son côté interprété par Kaho Nakamura, entendu dans le trailer du jour et dont une vidéo making of a été diffusée au cours de la présentation.

Vous trouverez ci-dessous les autres détails connus partagés sur le site officiel :

Histoire La Rune du changement est l'une des 27 Runes véritables qui auraient créé le monde. L'histoire commence juste à l'est de l'Empire de la Lune Écarlate, dans un village situé au bord d'un lac. Une nuit, notre héros, le fils du chef du village, Hou, rentre chez lui avec succès de sa première chasse. Le village est rempli de célébrations et déborde d'espoir pour les jours à venir, mais un assaut est lancé et le destin du village change en un instant. Notre héros, accompagné de Hisui, Shirin et Shapur, se lance dans un voyage pour rétablir la paix dans le village. Au milieu du grand tourbillon du destin, la petite aventure du héros se transforme en une grande ambition. Pour notre précieux. Personnages Héros (Tomohiro Ono)

- Le protagoniste de cette histoire et le fils du chef du village, Hou. Il est gentil, courageux et charmant. Hisui (Hika Tsukishiro) - Une servante qui travaille dans la maison du héros. Pour des raisons inconnues, elle réprime ses émotions. Cependant, c'est une fille joyeuse et gentille par nature.

- Une servante qui travaille dans la maison du héros. Pour des raisons inconnues, elle réprime ses émotions. Cependant, c'est une fille joyeuse et gentille par nature. Hou (Akio Otsuka) - Chef du village et père du héros. Il était autrefois un combattant fougueux, mais a rassemblé les voyous et créé un nouveau village. À part cela, son passé est entouré de mystère, mais il semble avoir des relations avec de nombreuses personnes importantes dans divers pays.

- Chef du village et père du héros. Il était autrefois un combattant fougueux, mais a rassemblé les voyous et créé un nouveau village. À part cela, son passé est entouré de mystère, mais il semble avoir des relations avec de nombreuses personnes importantes dans divers pays. Shirin (Fairouz Ai) - L'amie d'enfance du héros. Sa personnalité pleine d'entrain est un miroir de celle de son père, qui l'a élevée seule. Elle se retrouve parfois prise d'une certaine étroitesse d'esprit, mais son sens de la justice est fort.

- L'amie d'enfance du héros. Sa personnalité pleine d'entrain est un miroir de celle de son père, qui l'a élevée seule. Elle se retrouve parfois prise d'une certaine étroitesse d'esprit, mais son sens de la justice est fort. Shapur (Takuya Sato) - Le professeur du héros et majordome de la famille Hou. Il était autrefois général. Il ne semble pas être le genre de personne à s’installer comme majordome d’une famille dans un petit village...

Vous pouvez également revoir l'intégralité de la présentation :

Aucune période de sortie n'a été donnée pour Suikoden STAR LEAP, mais en attendant, les fans vont avoir de quoi faire avec Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, vendu 42,49 € chez Gamesplanet sur PC et à 49,99 € via Amazon et à la Fnac sur consoles.

