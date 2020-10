Super Meat Boy Forever : le jeu sera montré sur Twitch cette nuit, à quand la sortie ?

Il y a 10 ans, le 20 octobre 2010, sortait sur le Xbox Live de la Xbox 360 Super Meat Boy, un jeu de plateforme développé par la Team Meat, alors composée d'Edmund McMillen et Tommy Refenes. Le titre est rapidement devenu culte, il a été porté sur tout un tas de plateformes, et les fans attendent avec impatience sa suite.

Super Meat Boy Forever avait été annoncé en 2014, daté pendant un temps à avril 2019, mais encore aujourd'hui, il se fait attendre. Cependant, pour célébrer le 10e anniversaire du premier volet, le directeur créatif Tommy Refenes va jouer au jeu en live sur Twitch cette nuit, à 4h30, heure française. Ce dernier explique qu'il devait normalement présenter le jeu à la PAX West, annulée à cause du COVID-19, mais la chargée du marketing des médias sociaux lui a conseillé de faire un petit quelque chose pour fêter la décennie de Super Meat Boy. Tommy précise qu'il ne s'agit pas encore d'une révélation de date de sortie, mais de quelque chose qui s'en rapproche, rendez-vous donc cette nuit (ou demain matin, car dormir, c'est important) pour le découvrir.

La Team Meat rappelle au passage que Super Meat Boy Forever proposera des niveaux générés aléatoirement, et à chaque fois que le joueur termine l'aventure, il lui sera proposé d'y rejouer, mais en changeant les niveaux, de quoi assurer une durée de vie colossale pour les plus motivés. Le studio se fait mousser également en affirmant que l'histoire du jeu mériterait un Oscar, nous suivrons encore une fois Meat Boy et Bandage Girl à la recherche du petit Nugget, le tout au travers de cinématiques animées et d'un accompagnement musical « qui ferait passer Citizen Kane pour une vidéo réaction à un unboxing de traîneau », en référence au film d'Orson Welles, souvent jugé comme le meilleur long-métrage jamais réalisé. Bah voyons.

Et le jeu, il sort quand ? Eh bien, la Team Meat promet qu'il ne faudra pas attendre 10 ans de plus pour mettre les mains sur Super Meat Boy Forever, nous voilà rassurés... Le titre est attendu sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, mais les plateformes auront le temps d'évoluer d'ici le lancement. Le premier volet est vendu 49 € sur PS4 en version physique.